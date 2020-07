Wolgast

In der Baustraße, einer wichtigen Zufahrtsstraße in die Wolgaster Innenstadt, wird passend zum Namen seit 15. Juni gebaut. Die Arbeiten erstrecken sich auf den hinteren Teil der Straße Richtung Netzebander Straße und umfassen auch jenen Bereich, der bis zur Einmündung in die Puschkinstraße geht.

Dort werden zunächst durch den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast umfangreiche Kanalbauarbeiten durchgeführt und alle Leitungssysteme erneuert. Gleiches gilt für Telefon- und Fernsehkabel. Anschließend wird der Straßenbelag erneuert.

Die Arbeiten dauern bis Ende November dieses Jahres. Die Kosten für den Bau belaufen sich auf rund 350 000 Euro. Die Stadt finanziert den Straßenbau und hälftig die Kosten für Niederschlagswasserleitungen. Den Rest bezahlt der Zweckverband.

Umleitungen sind ausgeschildert

In dieser Zeit ist die Wolgaster Baustraße nur bis zum Abzweig in die Hufelandstraße öffentlich befahrbar. Von dort kommt man dann über die Makarenko- oder die Diesterwegstraße zurück in die Robert-Koch-Straße und von dort Richtung der Supermärkte und der B 111 oder entgegengesetzt in die Netzebander Straße und dann weiter Richtung B 111 oder Richtung Groß Ernsthof/ Kröslin.

Alle Umleitungen sind ausgeschildert und werden sowohl durch Einheimische als auch durch Urlauber rege genutzt.

Laut Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) sind die umfangreichen Arbeiten notwendig, um die Anbindung der Puschkinstraße ans Leitungsnetz der Stadt sicherzustellen. Denn nach der Fertigstellung der Baustraße Ende November will die Stadt die Sanierung der Puschkinstraße in Angriff nehmen, die dann im kommenden Jahr erfolgen soll.

Von Cornelia Meerkatz