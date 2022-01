Rankwitz

Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Liepe auf Usedom wird – anders als suggeriert – nicht von heute auf morgen zu realisieren sein. Die Planungen dieses Kreisstraßenabschnitts werden zwar vorangetrieben, der Baubeginn sei jedoch offen, so Bürgermeister Arno Volkwardt nach der Gemeindevertretersitzung am Montag. Die Kosten für Gehweg, Straßenbeleuchtung, Bushaltestelle und anteilig die Oberflächenentwässerung müssten gegebenenfalls von der Gemeinde aufgebracht werden. Geplant ist die Erneuerung der Asphaltdecke in Richtung Warthe und ein kurzes Stück in Richtung Grüssow.

Die Gemeindevertretung hatte sich am Montag zudem mit zwei Unterschriftensammlungen zu beschäftigen, die die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr betreffen. Die Bewohner von Rankwitz-Ausbau hatten sich besorgt über das hohe Tempo geäußert, mit dem die Autos an ihren Grundstücken vorbeifahren. In diesem Bereich sind 70 km/h erlaubt. Daraufhin hatte die Verwaltung zwei Varianten erarbeitet. Zum einen hätte das Ortseingangsschild versetzt werden müssen, so dass ab dem Hafen-Bereich automatisch die durchgängige Temporeduzierung auf 50 km/h gelten würde.

Neues 50-km/h-Schild beantragt

Die Abgeordneten haben sich gegen die Versetzung des Schildes ausgesprochen und sind dem alternativen Vorschlag der Verwaltung gefolgt, wonach bei der Straßenmeisterei für diesen Bereich ein 50-km/h-Schild beantragt werden soll. Bei der Entscheidung haben laut Bürgermeister nicht zuletzt auch Kosten eine Rolle gespielt, weil die Gemeinde für das straßenbegleitende Grün, Volkwardt spricht da von 40 Bäumen, verantwortlich würde. Auch sei mit dem alternativ angenommenen Vorschlag die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Sonst hätten die Bewohner von sechs Ortsteilen die ganze Strecke über aufs Gaspedal treten müssen.

Bau einer Haltebucht

Um das Thema Verkehr sorgt man sich auch im Ortsteil Krienke. Dort hat sich eine kleine Bürgerinitiative formiert, weshalb auch ihr Anliegen am Montag Thema der Ratssitzung war. Kati Janetzky, Jutta Franz und Peter Oesterdickhoff hatten sich in Sorge um die Verkehrssicherheit der Schulkinder an den SPD-Landtagsabgeordneten Falko Beitz aus Stolpe gewandt. Ihre Hauptforderung auch hier: Geschwindigkeitsreduzierung an der Kreisstraße 34 im Bereich der Bushaltestellen.

Bei einem auf Beitz’ Initiative anberaumten Vororttermin mit Vertretern der Gemeinde, der Straßenmeisterei und der Usedomer Bäderbahn hat Bürgermeister Arno Volkwardt vorgeschlagen, auf gemeindeeigenem Grund und Boden außerhalb des Straßenbereichs eine Haltebucht zu bauen. Ob zusätzlich noch eine Temporeduzierung möglich ist, soll geprüft werden. Die Gemeindevertreter haben entschieden, die Investition in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Von Cornelia Meerkatz