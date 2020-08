Wolgast

Es gibt neue Pläne für das bisher unbebaute Gebiet östlich der Tamoil-Tankstelle am Rande des Wolgaster Ortsteils Mahlzow. Die ST Wolgast GmbH & Co. KG möchte auf dem rund 8,4 Hektar großen Areal, das nördlich von der Bundesstraße 111 und im Süden und Osten von der künftigen Ortsumgehung begrenzt wird, Einzelhandel, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen etablieren.

„Wir sitzen schon seit drei Jahren über dem Projekt, haben uns mit den Eigentümern der Grundstücke in Verbindung gesetzt und brauchen jetzt eine Grundsatzentscheidung der Stadtvertretung, um loslegen und einen Bebauungsplan entwickeln zu können“, sagt ST-Mitgesellschafter Harry Heller. „Wir brauchen für unser Vorhaben die politische Rückendeckung“, betont er.

Auch „ Burger King “ im Gespräch

Das Plangebiet ist in zwei Sondergebiete unterteilt, wobei das eine für großflächigen Einzelhandel (2000 m² Verkaufsfläche/ Rewe), einen Drogerie-Fachmarkt (ca. 800 m² Verkaufsfläche) und ein Fastfoodrestaurant/„ Burger King“ (ca. 500 m²) reserviert ist. Im zweiten Sondergebiet sollen Flächen für Freizeit, Erholung, Gastronomie, Tourismus und Beherbergung/Hotel ausgewiesen werden.

In der jüngsten Bauausschusssitzung sorgten diese Eckdaten für einige Diskussionen. Wolgast bekäme mit dem geplanten Rewe-Markt, außer Famila, einen weiteren Vollsortimenter, wovon die Stadt nicht profitieren werde, warnte Stadtvertreter Jan Koplin (Kompetenz für Wolgast). „Der Handels- und Gewerbeverein und die Stadtvertretung haben sich schon mit dem Einzelhandelsgebiet an der Chausseestraße schwergetan.“ Koplin plädierte dafür, von professioneller Seite, etwa dem Einzelhandelsverband, im Vorfeld prüfen zu lassen, ob die Wolgaster Einkaufslandschaft einen derartigen Zuwachs verträgt.

Anders äußerte sich Ralf Pens ( CDU): „Die geplante Einkaufsmöglichkeit“, so seine Meinung, „wird eher von Kunden von der Insel Usedom genutzt. Sie hätte also kaum Einfluss auf die Wolgaster Märkte.“ Zudem täten der Stadt zusätzliche touristische Attraktionen sehr gut. Christoph Eigbrecht (Bürger für Wolgast) kommt im Entwurfskonzept der touristische Part gegenüber dem Einzelhandel zu kurz: „Prinzipiell finde ich es gut, wenn dort touristisch etwas passiert. Aber die Angebote sollten mit der Innenstadt in geeigneter Weise verknüpft werden.“

Harald Hess (Kompetenz für Wolgast) unterdessen warf kurz und knapp ein: „Wir brauchen mehr Platz für Wohnbebauung!“

UBB: Weiterer Haltepunkt in Mahlzow vorstellbar

Investor Heller erklärte seinerseits, dass mögliche touristische Einrichtungen konkret vorgestellt würden, wenn „der politische Wille hinter unserem Vorhaben steht“. Die Umsetzung der Pläne liege „noch in weiter Ferne“. Alles seien „nur erste Gedanken“. Am 26. August wird die Stadtvertretung über den entsprechenden Grundsatzbeschluss abstimmen.

Indes bestätigte Jörgen Boße, Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn (UBB), Absichten der UBB im Zusammenhang mit den geplanten Investitionen: „Die UBB könnte sich einen zusätzlichen Haltepunkt dort in Mahlzow vorstellen.“

Harry Heller war als Gesellschafter der Superbia UG in Wolgast auch bereits an der Entwicklung des Bebauungsplans „ Sondergebiet Einzelhandel südlich der Chausseestraße zwischen Feld- und Saarstraße“ beteiligt, wo zurzeit der Baugrund für die Errichtung eines neuen Lidl-Marktes hergerichtet wird. Kürzlich, so teilte Heller mit, sei das Objekt samt Baurecht an Lidl veräußert worden. Die Superbia UG habe somit ihren Zweck erfüllt und werde bereits liquidiert.

