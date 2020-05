Bauern in Ostvorpommern in Sorge: China fällt als Abnehmer von Milchpulver weg

Usedom

Jörg Espig ist seit Februar neuer Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, nachdem der 60-jährige Gerd Rupnow sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Der 53-jährige Espig ist Geschäftsführer der Agrar GmbH Usedom. Hierher soll aus Kostengründen auch der Verbandssitz verlegt und das Büro in Anklam aufgelöst werden. OZ befragte den neuen Vorsitzenden, vor welchen Herausforderungen die Landwirte gegenwärtig stehen.

Inwiefern hat die Corona-Krise Einfluss auf die hiesige Landwirtschaft?

Anzeige

Das betrifft uns sehr wohl, weil wegen der Krise China als einer der wichtigsten Abnehmer von Milcherzeugnissen, vor allem Milchpulver, für Europa wegfällt. Dadurch steigt automatisch der Druck auf den Milchpreis. Wir haben deshalb im Fachausschuss diskutiert, welche Strategie wir fahren wollen, um einen weiteren Preisverfall zu stoppen. Es gibt die Überlegung, die Produktion zu drosseln, was aber zur Folge hätte, dass wir keine schwarze Null mehr schreiben würden.

Weitere OZ+ Artikel

Das hieße, den Viehbestand zu reduzieren?

Das wäre eine Variante, aber da tut sich eine weitere Schwierigkeit auf. Das Schlachtvieh muss aus Mangel an Alternativen inzwischen nach Teterow oder sogar bis nach Bad Bramstedt transportiert werden. Damit haben sich die Bedingungen für den Viehhandel verschlechtert. Hier müssen Fragen des Tierwohls berücksichtigt werden, wie auch die strengeren Auflagen für den schonenden Tiertransport. Dies alles führt natürlich zu höheren Kosten die letztendlich die Tierhalter tragen müssen.

Im März ist eine neue Düngeverordnung in Kraft getreten. Wie reagiert der Kreisbauernverband darauf?

Wir möchten Informationsveranstaltungen mit Fachleuten anbieten, die uns bei der Umsetzung der neuen Regelungen beraten. Wir plädieren zum Beispiel dafür, das Messstellennetz zu erweitern, um nach dem Verursacherprinzip herauszufinden, an welcher Stelle der Nitratgehalt des Grundwassers gegebenenfalls durch zu hohe Düngemittelgaben oder aber durch andere Verursacher belastet wurde.

Jörg Espig ist Vorsitzender des Bauernverbandes Ostvorpommern. Quelle: Ingrid Nadler

Bereitet Ihnen als Geschäftsführer der Agrar GmbH Usedom die Trockenheit der letzten Wochen Sorgen?

Wir erleben gerade eine typische Frühsommertrockenheit. Damit können wir umgehen. Wir haben Hafer und Sommergerste sowie Erbsen, Bohnen und Lupinen in den Boden gebracht und hatten nach Ostern auch ganz gute Bedingungen für die Aussaat der Zuckerrüben. Auf 16 Hektar haben wir für die Inselmühle Usedom GmbH auch Öl-Lein gedrillt.

Für den Mais, der als letzte Feldfrucht im Jahr in den Boden kommt, ist es wirklich zu trocken, wenn es nicht bald regnet. Der Raps steht in diesem Jahr ungewöhnlich lange in Blüte, weil es tagsüber warm, nachts bisher aber ziemlich kalt war. Das hat wegen der Temperaturschwankungen leider auch zur Folge, dass weniger bestäubende Insekten unterwegs sind und das kann sich auf den Ertrag auswirken.

Info zum Verband: Der Bauernverband Ostvorpommern (der Verband hat die Kreisgebietsreform nicht mitgemacht) hat etwa 75 Mitglieder mit rund 48 000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Das Verhältnis von Tierhaltern und reinen Ackerbauern hält sich mit 50:50 etwa die Waage.

Mehr zum Thema:

Von Ingrid Nadler