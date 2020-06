Bauhof der Kaiserbäder jetzt unter einem Dach

Ahlbeck

Zugegeben, schön ist anders. „Es ist ein Funktionsgebäude, das seinen Zweck erfüllt“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Und das für die 30 Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf nun optimale Bedingungen bietet. „Zwischen dem hier und dem vorher liegen Welten“, meint Bauamtsleiter Andreas Hartwig.

Neben der Garage der Ahlbecker Feuerwehr ist für knapp 900 000 Euro ein Dienstleistungszentrum entstanden. Was nach einem Haus mit vielen Büros und Rechnern klingt, ist die Vereinigung der Bauhöfe in Heringsdorf und Ahlbeck. „Die ganze Fahrerei zwischen den Standorten fällt nun weg. Wir sind jetzt alle unter einem Dach“, sagt Marco Fink, stellvertretender Bauhofleiter.

Auf knapp 500 Quadratmetern haben die Mitarbeiter nun Büros, moderne Sanitärbereiche für Männer und Frauen, Lagerräume und einen Raum für Waschmaschine und Trockner. „Elektrik, Tischlerei und Maler haben jetzt ihre eigenen Bereiche“, sagt Fink.

Eine Schrankwand aus DDR-Zeiten

Besonders die Heringsdorfer Mitarbeiter profitieren von dem neuen Eingeschosser in Modulbauweise. „Der Bauhof am Heringsdorfer Bahnhof erfüllte längst nicht mehr die Anforderungen“, so die Bürgermeisterin. Zwischen alten Tischen und Stühlen stand noch eine Schrankwand aus tiefsten DDR-Zeiten. Das ist nun Geschichte.

Das Domizil in Heringsdorf mit der alten Strandkorbhalle wird derzeit abgerissen. Auf dem Grundstück plant die Erlebnis-Akademie AG, die den Baumwipfelpfad errichtet, ein Verwaltungsgebäude mit Shop, Kasse, Toiletten und Technikräumen.

Corona-Eimer für jedes Fahrzeug

Zurück nach Ahlbeck: Seit drei Wochen ist die Bauhof-Crew mittlerweile vereint. „Noch sind wir beim Auspacken und Einlagern“, meint Fink. Der größte Teil der Zufahrt muss noch gepflastert werden. Dass in Corona-Zeiten auch ein Sicherheits- und Hygieneplan erstellt wurde, ist selbstverständlich, wie die Bürgermeisterin betont. Das betrifft auch die Bestückung des kompletten Fuhrparks. Fink: „In jedem Fahrzeug haben wir einen Corona-Eimer mit frischem Wasser, Desinfektion, Handseife, Maske, Einmalhandschuhen und Papierhandtüchern.“

Die Belegschaft wurde in mehrere Dienstgruppen unterteilt. „Wir haben die Pausenzeiten entzerrt, um möglichst wenig Begegnung zu haben“, so der stellvertretende Bauhofchef, der von einer enormen „Arbeitserleichterung“ spricht. „Das Team ist jetzt zusammen. Klar, dass da auch die Kommunikation besser ist.“

Marco Fink, stellvertretender Bauhofleiter, sortiert Bretter in der Tischlerei. Quelle: Henrik Nitzsche

Die Alternative zum Neubau, den Feuerwehrstandort in Ahlbeck für den Bauhof zu nutzen und die beiden Wehren – Ahlbeck und Bansin/ Heringsdorf – an der Heringsdorfer Rettungswache zu vereinen, habe nicht zur Debatte gestanden. „Ich kenne die Diskussion um die beiden Feuerwehrstandorte in der Gemeinde. Da gibt es ein Für und Wider“, sagt die Bürgermeisterin.

Thema: Anstellung der Bauhofmitarbeiter

Eine Garage für alle Fahrzeuge des Bauhofes – Multicar, Transporter und Lkw – ist noch Zukunftsmusik, wie Hartwig betont. Wegen der Corona-Pandemie dürfte das aktuell auch nicht auf der Prioritätenliste in der Gemeinde landen.

Was allerdings ein Thema wird, ist die Anstellung der Bauhofmitarbeiter. 23 von ihnen stehen nämlich auf der Gehaltsliste der Kaiserbäder Tourismus Service GmbH (KTS), sieben erhalten ihren Lohn direkt von der Gemeinde. Die KTS ist eine kommunale Gesellschaft, die die Ostseetherme bewirtschaftet sowie Marketingaufgaben und die Zimmervermittlung übernimmt. „Ich habe eine Wirtschaftsanalyse in Auftrag gegeben, welche Rechtsform künftig besser ist für die Arbeitnehmer“, so die Bürgermeisterin. Ziel soll sein, alle Mitarbeiter auf eine Gehaltsliste zu bekommen.

Von Henrik Nitzsche