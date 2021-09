Bauland muss vorwiegend an Einheimische vergeben werden

Stolpe

Falko Beitz, 34 Jahre alt, möchte für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis 30 holen. Der studierte Historiker und Politikwissenschaftler ist in Wolgast geboren und auf der Insel Usedom aufgewachsen. Welche Themen ihm für die Region wichtig sind, erläutert er im Interview.

Warum wollen Sie unbedingt in den Landtag?

Ich möchte den Wahlkreis voranbringen und die Region mit ganzer Kraft in Schwerin vertreten. Das war in den letzten Jahren nicht so, Herr Weber von der AfD, der das Mandat inne hatte, hat nichts erreicht. Es ist von ihm kein Projekt für Usedom, Wolgast und Lubmin vorangebracht worden.

Die jüngste Umfrage zum Tourismus hat gezeigt, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung auf Usedom nicht sonderlich hoch ist. Haben Sie das erwartet?

Ein Stück weit schon. Einige haben das Gefühl, unter dem Tourismus sprichwörtlich zu ersticken. Als Landtagsabgeordneter will ich daher die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner in den Mittelpunkt meiner Politik stellen. Das heißt konkret: Keine weiteren Investitionen in den Massentourismus. Vorfahrt für Wohnraum und Tariflöhne. Das sind meine Ziele. Beschäftigte, die nicht immer gut bezahlt werden, verdienen zwar Dank Mindestlohn mehr als noch vor einigen Jahren, aber sie können sich dennoch keine Wohnung auf der Insel leisten. Sie können sie nicht bezahlen. Wir müssen als Kommune und Landesregierung daran arbeiten, dass mehr bezahlbarer Wohnraum – also Wohnraum für normale Beschäftigte, gemeint sind nicht Leistungsbezieher – endlich geschaffen wird.

Viele Menschen wollen in den Dörfern bauen, sie finden beispielsweise in den Kaiserbädern kein Bauland. Aber wir kommen in den Dörfern auch an unsere Grenzen. Daher fordere ich, dass Bauland, wenn kommunal vorhanden, vorrangig an Einheimische vergeben wird. Gibt dazu es als juristische Möglichkeit das Einheimischen-Modell. Ortsansässige Bürger erhalten so gegenüber finanzstarken Zuzüglern einen Vorzug beim Kauf von Bauland. Die letzten Baugrundstücke dürfen nicht als Geldanlage für Investoren verwendet werden wie auf Sylt. Wir sind aber schon kurz davor, Sylter Verhältnisse zu haben. Jedes Grundstück wird nur noch zu Höchstpreisen verkauft. Da ziehen diejenigen, die hierbleiben und arbeiten wollen, wie meine Generation, meistens den Kürzeren.

Ihre Gemeinde hat mit einer Wohnraumerhaltungssatzung schon mal in dieser Richtung ein Signal gesetzt ...

Wir waren die erste Gemeinde, die das beschlossen hat. Als Vorbild diente uns Helgoland, wo ich das bei einem Besuch gesehen habe. Wir haben dann bei uns die Umsetzung geprüft, dass auch alles juristisch sicher war. Nun haben wir der Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnraum etwas entgegengestellt. Die Umwandlung geht jetzt nur noch mit Zustimmung der Gemeinde. Wir wollen keine Geisterlandschaften mit geschlossenen Rollläden.

Freut es Sie, dass dem Beispiel bereits einige Gemeinden gefolgt sind?

Ja, einige haben nachgezogen. Ich finde, es könnten noch mehr folgen, eigentlich die ganze Bäderstrecke. Zinnowitz als große Gemeinde hat kurz nach uns auch einen Beschluss gefasst. Ein zweites Instrument sind B-Pläne, in denen man festlegen kann, dass es ein reines Wohngebiet ohne Ferienwohnungen wird, nur für Dauerwohnen.

Die Verkehrssituation auf Usedom eskaliert immer mehr in der Saison. Was kann man aus Ihrer Sicht tun?

Ich freue mich, dass die Ortsumgehung Wolgast kommt. Aber das löst das Verkehrsproblem auf der B111 auf der Insel nicht. Es wurde daher jeder Kreuzungsbereich untersucht, für alle gibt es Lösungsvorschläge – Kreisverkehre, Bypässe, Unterführungen. Das müssen wir in den nächsten Jahren umsetzen.

Sie sind großer Befürworter des Karniner Bahnprojektes. Wie sehen Sie den gegenwärtigen Stand?

Die Karniner Brücke samt Eisenbahnanbindung wird dringend für die schnelle Anbindung des Inselsüdens, für den ÖPNV und zugleich als Entlastung der B110 gebraucht. Ich freue mich, dass das Land Mittel in die Hand genommen hat, um den Bund zu überzeugen, dass der Neubau der Karniner Brücke ein wirtschaftliches Projekt ist. Ich hoffe sehr, dass die Realisierung schnell geht. Mit der Bahn zu reisen, ist einfach eine zukunftsorientierte Fortbewegung. Gäste werden nicht mit dem E-Auto 1000 Kilometer aus Süddeutschland anreisen. Aber wenn man aus Mitteldeutschland, beispielsweise aus Leipzig, dann in drei Stunden an der Ostsee ist, ist das sehr attraktiv und motiviert, das Auto stehenzulassen.

Anbindung ist das Stichwort für den Tunnelbau in Swinemünde. Viele sagen mit der Fertigstellung noch viel mehr Verkehr auf Usedom voraus. Wie sehen Sie das?

Ich kann verstehen, dass die Swinemünder eine feste Verbindung haben wollen. Die Stadt ist ja durch die Swine geteilt. Aber mit dem Tunnel wird die Verkehrsdichte auch auf deutscher Seite steigen. Wir müssen darauf reagieren. Deshalb brauchen wir die Tonnagebegrenzung auf der B110 zwischen dem Grenzübergang Garz und Zirchow. Die muss halten und darf nicht aufgeweicht werden. Ich will auf der B110 keinen Schwerlastverkehr haben. Und: Die zugesagte Ortsumgehung für die Gemeinde Zirchow muss auch kommen.

Gebaut wird sie sicherlich. Aber Verkehrsminister Pegel hat unlängst auf Usedom gesagt, dass es noch wenigstens acht bis zehn Jahre dauert. Für die Zirchower ist das jenseits von Gut und Böse.

Wir müssen schneller werden. Planungen dauern in Deutschland einfach zu lange. Der Unmut der Bürger ist zu verstehen. Wenigstens haben wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts von 30 km/h. Jetzt braucht es noch den Blitzer. Dieser soll 365 Tage jeweils 24 Stunden in Betrieb sein. Das ist der große Wunsch der BI und aller Bürger. Der Kreistag hat sich dazu bekannt. Denn mit dem Blitzer lässt sich auch Geld verdienen.

Thema Naturschutz ...

Der Flächenausverkauf der letzten 30 Jahre muss gebremst werden. Es ist zwar ein kommunales Problem, aber das Land muss es flankieren. Das Engagement für Klima-, Umwelt- und Artenschutz muss über alle Generationen ausgeweitet werden.

Wie will ein Landtagsabgeordneter Beitz die Ergebnisse der Modellregion verfestigen?

Kurkarten sind von gestern. Wir brauchen eine moderne Gästekarte. Auch das Achterland muss einbezogen werden und Einnahmen erzielen dürfen. Ich plädiere für einheitliche Abgaben in Kommunen für Gäste und nicht für Einheimische. Deshalb unterstützt Stolpe auch die Bemühungen im Rahmen der Modellregion Insel Usedom/Wolgast für eine einheitliche Lösung bei der Gästekarte. Aber die Modellregion endet irgendwann. Ende 2022 muss sie in den Dauerbetrieb gehen und der Landtag gesetzliche Vorkehrungen für den Dauerbetrieb schaffen. Bisher gibt es nur sehr gute Ideen, weil alle 25 Kommunen tatsächlich an einem Strang ziehen. Aber nun müssen alle nichtprädikatisierten Kommunen, d. h. alle Kommunen ohne Kurortstatus, Beschlüsse fassen, damit die Ideen auch umgesetzt werden.

Gesundheitsversorgung ist bei allen Kandidaten im Wahlkreis ein Themenfeld. Wie stehen Sie zum Kreiskrankenhaus Wolgast?

Dieses Krankenhaus ist für die ärztliche Versorgung unserer Region sehr wichtig und muss unbedingt als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung erhalten bleiben. Ich unterstütze Aktivitäten zur Sicherung, möchte aber auch Ängsten entgegenwirken. Ich glaube nicht, dass die Existenz des Krankenhauses gefährdet ist. Dieser Eindruck wird immer wieder vermittelt, aber der ist falsch. Es war definitiv nicht richtig, die Kinder- und die Geburtenstation zu schließen. Das hat die Landesregierung mit dem Beschluss zur Portalpraxisklinik deutlich gemacht. Aber zu fordern, dass beide Stationen wieder aufgebaut werden, entspricht nicht der Realität. Wir sollten alle fürs Krankenhaus werben und es nicht tot reden. Ich bin froh, dass das Haus in öffentlicher Hand geblieben ist und die Beschäftigten gute Tarifgehälter behalten haben. Eine vollständige Rekommunalisierung sehe ich eher nicht, aber ein eigener Aufsichtsrat wäre wichtig.

In Ihrer Gemeinde Stolpe ist es sehr schön, aber telefonieren können viele Urlauber nicht. Was sagen Sie dazu?

Sie haben das falsche Netz (lacht), denn wir haben endlich einen mobilen Funkmast der Telekom im Dorf und Vodafone hat den Ausbau angekündigt. Aber die Coronazeit hat gezeigt, flächendeckender Breitband- und Mobilfunkausbau wird dringend gebraucht. Das geht im Landkreis viel zu langsam. Fördermittel sind da, aber es wird nicht vernünftig geplant. Zudem ist die Grundlagenermittlung nicht richtig gelaufen. Ganze Straßen wurden vergessen, dann nachgemeldet. Bei uns in Stolpe ist es so, dass einige Grundstücke in den Genuss des Ausbaus kommen, andere nicht. Leute haben erst Zusage bekommen, hinterher eine Absage. Weil das Fördermittelvolumen ausgeschöpft sei. In Gummlin wird zum Glück vollständig ausgebaut, Stolpe vorerst nur in ganz kleinen Teilen. Da soll dann demnächst neue Ausschreibung gemacht werden. Ich will Mobilfunk an jeder Milchkanne, das ist Daseinsvorsorge und für die Entwicklung der ländlichen Region existenziell. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass mobiles Arbeiten zu Hause möglich ist. Aber vor allem brauchen es auch Schülerinnen und Schüler.

Wie stehen Sie zum Impfen gegen das Coronavirus?

Ich werbe fürs Impfen, will es aber nicht verpflichtend. Es muss freiwillig bleiben. Aber die Impfung ist für mich die einzige Möglichkeit, um aus der Pandemie zu kommen. Wer sich nicht impfen lässt, riskiert, sich zu infizieren. Ich aber will die Beschränkungen ganz schnell zu den Akten legen und unser altes Leben zurück.

Wo immer Sie auftreten, werben Sie auch fürs Wählen. Warum ist das in Ihren Augen wichtig?

Weil es ein Grundrecht ist, sollte jeder von seiner Stimme Gebrauch machen. Ich habe als SPD-Mitglied das Glück, dass ich in der Landesregierung in der zurückliegenden Wahlperiode immer einen Draht hatte und nicht auf den AfD-Abgeordneten, der das Mandat für den Wahlkreis hatte, angewiesen war. Bei der Karniner Brücke haben wir Christian Pegel gelöchert. Mit dem Vorpommern-Staatssekretär konnten wir viele kleine Projekte auf Weg bringen, für die es früher keine Fördermöglichkeit gab. Und ich will endlich, dass diese Region durch einen Abgeordneten vertreten wird, der vor Ort zu Hause ist. Deshalb bitte ich alle, zur Wahl zu gehen.

Von Cornelia Meerkatz