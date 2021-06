Buggenhagen/Lassan

Bauland oder Außenbereich? In Buggenhagen bei Lassan schwelt aktuell ein Streit, wie drei an der Lassaner Straße gelegene Grundstücke entsprechend einzustufen sind. Jürgen und Ilona Setzpfandt aus Lassan haben die drei Parzellen mit einer Gesamtfläche von rund 1600 Quadratmetern Ende 2020 von privater Hand gekauft. „Unser Ziel war es, Bauland für zwei unserer Kinder zu kaufen, damit sie in unserer Region ansässig bleiben“, erklärt der Familienvater.

Um den Kaufpreis von insgesamt 32 000 Euro nicht in den Sand zu setzen, sorgte das Ehepaar vor. „Wir haben nach Rücksprache mit dem Bürgermeister der Gemeinde die Bestätigung erhalten, dass diese Grundstücke als Bauland zur Verfügung stehen“, berichtet Jürgen Setzpfandt. Zusätzlich sind die Flächen im Flächennutzungsplan der Gemeinde von 2003 als Bauflächen für Kleinsiedlungsgebiete gemäß Baunutzungsverordnung deklariert und in den vom kreislichen Kataster- und Vermessungsamt Flurstücksnachweisen jeweils als „Bauplatz“ ausgewiesen. Der OZ liegen die Nachweise vor.

Eigentlich wähnten sich die Lassaner damit auf der sicheren Seite. Doch mit Schreiben vom 9. Juni erhielten sie vom Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz den Bescheid, wonach „aufgrund der derzeitigen Sach- und Rechtslage Ihr Antrag in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig“ sei. Der Grund, so schreibt die zuständige Sachbearbeiterin, sei „die Beeinträchtigung eines öffentlichen Belanges“. Durch den beabsichtigten Hausbau „würde die Zersiedelung des Außenbereiches eingeleitet werden“, weshalb „das Entstehen einer Splittersiedlung zu befürchten“ sei.

„Lückenbebauung anstatt Zersplitterung“

Jürgen Setzpfandt kann diese Argumentation nicht nachvollziehen. „Rechts und links von unseren erschlossenen Parzellen befinden sich bebaute Grundstücke. Wie kann durch unser Bauvorhaben, das an der Hauptstraße innerhalb von Buggenhagen die Lücke zwischen den Hausnummern 5 und 7 schließt, eine Splittersiedlung entstehen?“, fragt er an.

Das Ehepaar legte daher per 13. Juni Widerspruch gegen den Bescheid der Baubehörde ein. Darin sparen die Antragsteller nicht mit Kritik. „Auf den Ämtern sitzen Personen, die, anstatt dem Bürger und den Bauherren Hilfestellung beim Bauen zu bieten, wofür sie von uns mit Steuergeldern bezahlt werden, verhindern und blockieren nach Ermessen, statt ihre Ermessensspielräume zu nutzen, um die Ansiedelung junger Familien und das Wachsen und Gedeihen der ländlichen Gemeinden zu fördern“, heißt es dort.

Das betreffende Terrain befindet sich an der Lassaner Straße gegenüber der Einfahrt zum Buggenhagener Schloss. Quelle: Tom Schröter

Setzpfandts verweisen auf die erwähnten Festlegungen im Flächennutzungsplan und in den Flurstücknachweisen. Schützenhilfe erhalten sie von ihrer verantwortlichen Planerin, die meint, dass „es sich hier um eine Lückenbebauung mitten in einem gewachsenen Ortskern – sogar an der Hauptstraße – handelt“. Dies sei auch die Ansicht der Gemeinde, die erstens positiv beschieden habe und zweitens die betreffenden Grundstücke einst als Bauland verkauft habe.

Und: Das Schließen der Straßenrandbebauung an dieser Stelle sei der strategische Wille der Gemeinde, die aus diesem Grund den gesamten Bereich im Flächennutzungsplan als Kleinsiedlungsgebiet ausgewiesen habe. Dass vor einiger Zeit direkt gegenüber dem Bauplatz die Baugenehmigung für zwei neue Einfamilienhäuser erteilt worden sei, sei daher völlig zu Recht geschehen.

Die Anhörungsfrist endet am 6. Juli

Der Kreisverwaltungsinspektor jedoch bekräftigte gegenüber der Planerin, es handele sich um eine Außenbereichsfläche, so dass das Vorhaben bauplanungsrechtlich unzulässig sei. Und, so der Inspektor weiter: „Die Darstellungen im Flächennutzungsplan schaffen kein Baurecht, sondern spiegeln lediglich die strategische Bodennutzung der Gemeinde wider.“

Die Lassaner wollen sich mit dieser Argumentation nicht einfach abfinden, sondern kündigen notfalls rechtliche Schritte an. Zunächst jedoch hat ihnen die Kreisverwaltung die Gelegenheit gegeben, sich spätestens bis zum 6. Juli im Rahmen einer Anhörung zu äußern.

Von Tom Schröter