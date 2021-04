Wolgast/Insel

Große Straßenbaumaßnahmen werfen ihre Schatten voraus: In diesem Jahr sollen nicht nur die Reparaturarbeiten an den Brückenzufahrten zur Insel Usedom in Wolgast und Zecherin weitergehen. Auch die Fahrbahnerneuerungen der B 110 zwischen Usedom, dem Lieper Winkel und Mellenthin, der L 261 Ortsdurchfahrt Hinrichshagen, der L 262 Kemnitz –Wolgast sowie Arbeiten auf der B 111 in der Ortsdurchfahrt Zinnowitz und der L 266 Ortsdurchfahrt Ahlbeck und der L 264 stehen auf dem Plan. Bei der Vervollständigung des Radwegenetzes geht es um den Abschnitt zwischen den Ortsumgehungen Levenhagen und Greifswald entlang der B 109.

Das Straßenbauprogramm 2021 wurde am Donnerstag durch die IHK Neubrandenburg und das Straßenbauamt Neustrelitz digital vorgestellt. Neben dem Erhalt des Straßennetzes sieht die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern weiterhin dringenden Handlungsbedarf beim Ausbau der großräumigen und überregionalen Anbindung ihrer Region.

„Das betrifft insbesondere die Anbindung in Richtung Berlin, in Richtung Südwesten zu den Autobahnen A 24 und A 14 und der Insel Usedom“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Ralf Pfoth. Die für dieses Jahr geplanten Maßnahmen, von denen sehr viele erst im Herbst beginnen und bis ins kommende Jahr oder noch weiter reichen, umfassen 27,8 Millionen Euro an Bundesmitteln und 20,6 Millionen Euro an Landesmitteln.

Zecheriner Brücke, B 110:

Die vorhandene Brücke wurde im Jahr 1931 errichtet, 1945 zerstört, 1955 neu aufgebaut und 1998/1999 grundhaft instand gesetzt. Nur die Unterbauten und die Brückenklappe sind noch aus der ersten Brücke erhalten. Um die Bestandteile funktionsfähig zu halten, sind Modernisierungen notwendig. Die Arbeiten erfolgen etappenweise. Laut Straßenbauamt wurden zunächst Ersatzteile beschafft und eingelagert.

2019 wurden dann die beiden Hubzylinder der Brücke ausgetauscht. In diesem Jahr begannen im Februar weitere Arbeiten, die Fertigstellung ist im Dezember 2021 vorgesehen. Dabei geht es um die Erneuerung der Hochlagenverriegelung und des Spitzenpuffers der Brückenklappe, Einbau eines kleinen Kranes in den Maschinenraum, der den Austausch von wichtigen Ersatzteilen ermöglicht. Ziel der Maßnahmen ist es, die Brücke für die nächsten 15 bis 20 Jahre fit zu machen, da erst dann an einen Ersatzneubau zu denken ist. Einschränkungen für die Schifffahrt wird es nicht geben. Mehrmals wird es kurzzeitige halbseitige geben.

Peenebrücke Wolgast, B 111:

Die im Jahr 1996 fertiggestellte Peenebrücke besteht aus fünf Teilbauwerken, davon ein klappbarer Überbau. Bei den in den Jahren 2016 und 2019 durchgeführten Prüfungen wurden Schäden festgestellt, die eine Instandsetzung des Gesamtbauwerkes nach sich ziehen. Das geschieht in mehreren Bauabschnitten. Die Instandsetzung der Unterbauten ist bereits erfolgt. Ab Herbst 2021 bis Oktober 2022 sollen die Überbauten instand gesetzt sowie Arbeiten an den Fahrbahnübergängen, der Fahrbahn sowie den Geh- und Radwegen einschließlich Geländer durchgeführt werden. Dabei kommt es zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen.

Am Ende des Halbjahres sollen nach Aussage des Straßenbauamtes der Öffentlichkeit die Zeiten für die erforderlichen Sperrungen vorgestellt werden.

Die Instandsetzung des Klappteils einschließlich der Waagebalken, Federbalken, Pylone samt Maschinenhaus und Steuerstand und der gesamte Korrosionsschutz werden vorgenommen, wenn der vorherige Bauabschnitt beendet ist.

B 110, Fahrbahnerneuerung einschließlich der Ortsdurchfahrt Usedom bis zum Abzweig Mellenthin:

Die Bauarbeiten erfolgen in der 41. bis 50. Kalenderwoche dieses Jahres, die Markierung im April/Mai 2022. Vor- und nachbereitende Arbeiten finden unter halbseitiger Sperrung statt. Für drei Wochen ist eine Vollsperrung für Fräsarbeiten und Asphalteinbau vorgesehen.

Die überregionale Umleitung führt über Wolgast, die regionale Umleitung über die Kreisstraßen 34/35/36. Umfang der Bauleistungen: Fahrbahnerneuerung samt Verstärkung des Oberbaus, Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht, Ergänzung von Schutzplanken, Herstellung barrierefreier Bushaltestellen.

L 261, Fahrbahnerneuerung Ortsdurchfahrt Hinrichshagen, Chausseesiedlung:

Geplante Ausführungszeit ist Juni/Juli dieses Jahres. Die vor- und nachbereitenden Arbeiten finden unter halbseitiger Sperrung statt. Für zwei Wochen ist eine Vollsperrung für Fräsarbeiten und den Asphalteinbau in mehreren Teilabschnitten vorgesehen.

Die Umleitung erfolgt über die B 109 Ortsumfahrung Greifswald und kommunale Straßen. Die Bauleistungen umfassen die Fahrbahnerneuerung samt Verstärkung des Oberbaus, Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht und Herstellung barrierefreier Bushaltestellen.

L 262 Fahrbahnerneuerung Kemnitz – Wolgast, 1. Bauabschnitt Freest-Wolgast:

Gebaut wird von der 41. bis 50. Kalenderwoche dieses Jahres, die Markierung ist für Frühjahr 2022 geplant. Ausgespart wird die Ortsdurchfahrt Freest, weil dieses Stück sehr schwierig ist und als separate Maßnahme durchgeführt werden muss.

Während der Bauarbeiten erfolgen die vor- und nachbereitenden Arbeiten unter halbseitiger Sperrung. Für die Zeit des Asphalteinbaus erfolgt eine Vollsperrung und Einrichtung einer Umleitungsstrecke über Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Die Dauer der Vollsperrung in mehreren Abschnitten gibt das Straßenbauamt Neustrelitz mit etwa vier Wochen an.

Es wird die Fahrbahn im Bestand erneuert samt Verstärkung des Oberbaus, Erneuerung der Asphaltdeck-, Binderschicht und gegebenenfalls Asphalttragschicht, Ergänzung von Schutzplanken und Erneuerung eines Durchlasses.

L 264, Fahrbahnerneuerung B 111 bis Ortseingang Trassenheide:

Der Abschnitt soll in der Zeit von der 41. bis 44. Kalenderwoche gebaut werden. Auch hier gibt es zunächst eine halbseitige Sperrung und für Fräsarbeiten und den Asphalteinbau für zwei Wochen eine Vollsperrung. Die Umleitung erfolgt über Mölschow (K 27).

B 110, Ausbau Knotenpunkt Abzweig Lieper Winkel:

Es ist der richtliniengerechte Um- und Ausbau der B 110, Knotenpunkt Abzweig Lieper Winkel geplant. Zur Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wird ein Linksabbiegestreifen auf der B 110 und zur Verdeutlichung der Wartepflicht auf der Kreisstraße ein Fahrbahnteiler in Form eines kleinen Tropfens angeordnet. Weiterhin erfolgt der Umbau von drei Fahrbahnrandhaltestellen.

Gebaut wird auf der B 110 auf einer Länge von 300 Metern und unter halbseitiger Sperrung und Regelung mittels Baustellen-Ampel. Im Juni soll die Maßnahme beendet sein.

L 266, Ortsdurchfahrt Ahlbeck, Schulstraße-Bahnübergang inklusive Knotenpunkt:

Der Ausbau der L 266 Ortsdurchfahrt Ahlbeck ist in fünf Bauabschnitte mit mehreren Unterbauphasen je Bauabschnitt eingeteilt, um den Verkehr aufrechtzuerhalten. Die Bauarbeiten erfolgen größtenteils unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs und Regelung mittels Baustellen-Ampel. Zur Gewährleistung des Verkehrsflusses werden die halbseitigen Sperrungen auf 300 Meter Länge begrenzt.

Für die L 266 gilt die Ferienreiseverordnung MV, daher darf in den Sommermonaten Juli und August nicht gebaut werden. Dann entfallen die halbseitigen Sperrungen.

Alle wichtigen innerörtlichen Ziele wie Schule, Bahnhof, Busbahnhof sowie Einkaufsmärkte sollen über die gesamte Bauzeit hinweg erreichbar bleiben. Für den Durchgangsverkehr sind zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens großräumig Entlastungsstrecken über die B 110 und B 111 ausgewiesen. Die Bauzeit dauert bis November 2023.

B 111, Ortsdurchfahrt Zinnowitz West:

Geplant ist der Um- und Ausbau der B 111 in Zinnowitz. Das Bauvorhaben ist in zwei Abschnitte geteilt. Der 1. Bauabschnitt erstreckt sich ab dem Knotenpunkt Alte Strandstr./Neuendorfer Weg bis zum Knotenpunkt Möskenweg. Die Länge des Ausbauabschnitts beträgt rund 500 Meter. Kostenträger ist die Bundesrepublik Deutschland. Die Baudurchführung wird unter halbseitiger Sperrung der B 111 und mittels Baustellen-Ampel erfolgen. Gebaut wird von Oktober dieses Jahres an bis Juni kommenden Jahres.

L 262, Knotenpunkt Abzweig Lubmin/Kreisstraße 23:

Die Notwendigkeit des Ausbaus ergibt sich aus Gründen der Verkehrssicherheit. Der Knotenpunkt ist eine Unfallhäufungsstelle. Geplant ist der Um- und Ausbau zu einem Kreisverkehr. Für Schwer- und Sondertransporte erhält der Kreisverkehr eine überfahrbare Mittelinsel.

Das Bauphasen- und Umleitungskonzept ist noch in Abstimmung. Die Bauarbeiten sollen aber größtenteils unter halbseitiger Sperrung erfolgen. Der Lkw-Verkehr soll großräumig umgeleitet werden. Für die Kreisstraße 23 ist eine Vollsperrung mit Umleitung beabsichtigt. Im Zuge der Anbindung der Gemeindestraße sind ebenfalls Vollsperrungen erforderlich. Der Baubeginn ist für Juni 2021 geplant. Sechs Monate später soll alles fertig sein.

B 109, Radweg von der Ortsumfahrung Levenhagen bis zur Ortsumfahrung Greifswald:

Die Maßnahme umfasst den Neubau eines Radweges entlang der B 109 zwischen der Anschlussstelle Autobahn 20 (Abfahrt Greifswald) bis zur Ortsumgehung der Hansestadt Greifswald. Der Neubau des Radweges erfolgt straßenbegleitend, südlich entlang der B 109 auf einer Länge von 3880 Metern.

Eine begleitende Entwässerung wird neu gebaut. Entstehen wird ein 2,50 Meter breiter, einseitiger Zweirichtungsradweg außerorts. Gebaut wird unter teilweiser halbseitiger Sperrung für den Verkehr. Die Maßnahme befindet sich bereits im Bau und soll im Juli fertig sein.

Von Cornelia Meerkatz