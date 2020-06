Zinnowitz

Dieser Plan sorgt für Aufsehen auf Usedom: Die Vorpommersche Landesbühne will am Mittwoch mehrere stattliche Bäume auf dem Vineta-Festspielgelände in Zinnowitz fällen lassen, erste Äste wurden bereits am Montag abgesägt.

Konkret geht es um vier mindestens 60 Jahre alte Buchen. Sie sind etwa 20 Meter hoch und haben einen Stamm-Durchmesser von gut einem Meter. „Zwei der Bäume stehen unmittelbar an der Bühne, zwei auf dem Zuschauergelände. Ein Baumgutachten des Kreises ergab, dass die Bäume morsch sind – Gefahr für Leib und Leben der Besucher und der Schauspieler bedeutet hätten“, begründet Martina Krüger, Pressesprecherin des Theaters.

Gelände wegen vieler prächtiger Bäume beliebt

Ist sauer: SPD-Kreistagsmitglied und Naturschützer Günther Jikeli – „Diese Baumfällung ist makaber“, sagt der Usedomer. Quelle: Cornelius Kettler

In der Bevölkerung wird die Maßnahme mit Bedauern aufgenommen. Denn das bekannte Festspielgelände im Ostseebad grenzt an den Zinnowitzer Wald und ist auch wegen seiner Lage, umsäumt von vielen alten Bäumen, so beliebt. „Das ist wirklich sehr bitter, dass die Bäume wegsollen“, sagt Günther Jikeli, SPD-Kreistagsabgeordneter und aktives Mitglied des Nabu.

„Das zeugt von wenig Fingerspitzengefühl“

Der Usedomer spricht sogar von einem „makabren Akt“. Denn im Rahmen der Fällungen will die Landesbühne der Öffentlichkeit Renovierungen auf dem Festspiel-Gelände präsentieren und in einem kleinen Programm mitteilen, welche Veranstaltungen trotz Corona-Auflagen noch in dieser Saison dort stattfinden können. „Es zeugt von wenig Fingerspitzengefühl, das zu verbinden: Das eine ist für jeden Naturfreund ein Trauerspiel, das künftige Vineta-Programm hingegen etwas Freudiges“, kritisiert Jikeli.

Ein Baum stürzte bereits aufs Kassenhäuschen

Bühnen-Sprecherin Krüger äußert ebenfalls Bedauern, dass die Bäume fallen müssen. Das Gutachten des Kreises sei aber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Vor zehn Jahren ist eine Buche neben dem Vineta-Gelände abends umgefallen und auf unser Kassenhäuschen gestürzt. Zum Glück wurde damals niemand verletzt“, betont sie. Die vier Buchen jetzt seien innen hohl und von Pilz befallen: „Das Risiko wäre zu groß, sie stehen zu lassen“, versichert Martina Krüger.

Günther Jikeli will im Kreis-Umweltamt trotzdem nachhaken, ob es keinen anderen Weg als die Fällung der Bäume gibt, zum Beispiel eine Stützung. Doch Behörden-Sprecherin Anke Radlof versichert gegenüber der OZ: „Die Restwandstärke der Bäume lag unter dem notwendigen Grenzwert von 30 Prozent. Mit baumpflegerischen Mitteln ist es nicht mehr möglich, die Sicherheit der Bäume wiederherzustellen.“

Martina Krüger, Sprecherin der Vorpommerschen Landesbühne, verteidigt die Baumfällungen: „Die Buchen sind morsch und einsturzgefährdet.“ Quelle: OZ-Archiv

Großer Kran kommt zum Einsatz

Nach aktueller Planung wird die Firma „Konzept Grün Baumpflege und Baumfällung Sauzin“ nun am Mittwoch um 10 Uhr mit den Fällungen beginnen. Mit einem Riesenkran sollen die Buchen dann vom Bühnen-Gelände gehoben werden. Die Landesbühne hatte das Baumgutachten für sieben Bäume beantragt, die einen kranken Eindruck gemacht hätten.

„Wir möchten das spektakuläre Ereignis nun nutzen, um die teilweise erneuerte Vineta-Bühne vorzustellen“, sagt Martina Krüger. Kommentiert werde das Ganze von Vineta-Charakteren, dem Einhorn Fabella (Anna Jamborsky) und Konsul Warin (Erwin Bröderbauer), die außerdem mit dem Autor Wolfgang Bordel die Gelegenheit nutzen wollen, das Programm zum Tag der Vineta-Premiere am 27. Juni vorzustellen. Intendant Martin Schneider werde zudem erste Aktivitäten der Landesbühne im Sommer vorstellen.

Keine reguläre Saison, aber einige Höhepunkte

Wegen der Corona-Pandemie wird es keine reguläre Vineta-Festspielsaison geben, allerdings die Premiere Ende Juni in abgespeckter Form unter Abstands- und Hygieneauflagen. Zudem plant die Landesbühne einige Auftritte namhafter Künstler auf der Freilichtbühne mit eingeschränktem Publikum.

Die Vineta-Festspiele in Zinnowitz – Theater-Open-Air rund um die Geschichte der versunkenen Stadt – sind beliebt bei Einheimischen und Urlaubern. Die diesjährige 24. Saison muss ausfallen, eine kleine Premiere am 27. Juni soll es aber geben. Quelle: Martina Krüger

Von Alexander Loew