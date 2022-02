Baumwipfelpfad Heringsdorf: Darum fällt Ermäßigung für Inhaber von Kurkarten weg

Heringsdorf

Wer künftig den Baumwipfelpfad in Heringsdorf auf der Insel Usedom besuchen will, kann seine Kurkarte getrost daheim lassen. Mit der Karte gibt es nämlich keine Ermäßigung mehr auf den Eintrittspreis. Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) informierte in der jüngsten Sitzung, dass der Betreiber des Pfades die Vereinbarung zur Reduzierung des Eintrittspreises für Inhaber der Kurkarte gekündigt hat.

Mit der Kurkarte erhielten Erwachsene und Kinder bislang eine Ermäßigung von einem Euro. Jetzt zahlen Erwachsene zwölf Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren neun Euro, Familientickets kosten 27 Euro.

Warum die Vereinbarung nicht mehr gilt, erklärt Christian Kremer vom Betreiber, der Erlebnis Akademie AG, so: „Vor Eröffnung des Baumwipfelpfads wurde mit dem Kurdirektor die Absprache getroffen, dass Gäste bei Vorlage der KaiserbäderCard eine Ermäßigung erhalten. Im Oktober wurde bekannt, dass die Kurkarten der acht prädikatisierten Kurorte auf der Insel Usedom ab 2022 gegenseitig anerkannt werden. Dadurch würde in unserem Haus der Anteil der ermäßigten Eintritte sprunghaft steigen. Dies ist für uns, als privat geführte Freizeiteinrichtung, die finanziell nicht von der Kurabgabe profitiert, wirtschaftlich und im Sinne unserer Preispolitik nicht vertretbar.“ Von einer Kündigung will Kremer allerdings nicht sprechen. „Eine tatsächliche Kündigung gab es nicht, da kein schriftlicher Vertrag abgeschlossen wurde.“

Acht Seebäder erkennen Kurkarte an

Seit Jahresbeginn werden auf Usedom die Kurkarten der Seebäder Karlshagen, Trassenheide, Zinnowitz, Zempin, Koserow, Loddin, Ückeritz und Gemeinde Ostseebad Heringsdorf gegenseitig anerkannt. Für Kurkarteninhaber bedeutet diese Regelung, dass sie mit ihrer gültigen Kurkarte die öffentlichen Einrichtungen und öffentlich bereitgestellten Angebote aller Seebäder nutzen können, ohne erneut eine Kurkarte lösen zu müssen. Diese Regelung ist im Rahmen der „Modellregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ auf den Weg gebracht worden. Das Projekt „Modellregion“ läuft bis 31. Dezember 2022. Ziel ist eine Gästekarte, die inselweit Gültigkeit besitzt.

Knapp 200 000 Gäste besuchten Baumwipfelpfad

Den Baumwipfelpfad besuchten im vergangenen Jahr laut Kremer knapp 200 000 Gäste. Sämtliche Bauarbeiten sind auf dem Areal nahe des Heringsdorfer Bahnhofs abgeschlossen. „In diesem Jahr ist die Errichtung eines Außenausschanks im Biergarten geplant“, so Kremer. Das Unternehmen aus Bayern betreibt zahlreiche Baumwipfelpfade in Deutschland, Tschechien, Slowakei, Österreich und Frankreich.

Von Henrik Nitzsche