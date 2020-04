Baumwipfelpfad Heringsdorf: Eröffnung in abgespeckter Version 

Heringsdorf

780 Meter sind es zu Fuß immer leicht bergauf und dann liegt einem der Heringsdorfer Wald mit mächtigen Baumkronen riesiger Buchen zu Füßen. Noch können dieses Erlebnis nur die Mitarbeiter der Firma Holzbox aus Hesedorf ( Niedersachsen) genießen, die gegenwärtig auf der Baustelle sind.

Sie haben binnen Wochen nahe des Heringsdorfer Bahnhofes einen 33 Meter hohen viereckigen Aussichtsturm aus dem Boden gestampft. Wenn die fehlenden Handläufe montiert und die Sicherheitsnetze angebracht sind, ist das Prunkstück des Heringsdorfer Baumwipfelpfades fertig. Für Wagemutige wird es in der Mitte des Turmes ein 25 Quadratmeter großes begehbares Netz geben.

Wann Besucher den Baumkronen ganz nah kommen können – auf einen Zeitpunkt will sich Jürgen Michalski nicht festlegen. „Vielleicht können wir im Sommer eröffnen. Aber dann nur in einer abgespeckten Variante“, sagt der Regionalleiter Nord von der Erlebnis Akademie AG aus Bad Kötzting ( Bayerischer Wald), dem Investor. Michalski soll neben der Anlage auf Rügen (Prora) nun auch das Pendant auf Usedom betreuen.

Neues Verwaltungsgebäude muss warten

Denn das für den Pfad so wichtige Verwaltungsgebäude mit Shop, Kasse, Toiletten und Technikräumen auf der Fläche der alten Strandkorbhalle – die ist inzwischen abgerissen – wird bis dahin nicht fertig sein, so der Regionalleiter. Bevor dort die Maurer Hand anlegen können, müssen die beiden alten Gebäude, die gegenwärtig noch vom Heringsdorfer Bauhof genutzt werden, verschwinden. „Das ist Sache der Gemeinde“, so Michalski.

Jürgen Michalski von der Erlebnis Akademie AG wird die Anlage auf Usedom betreuen. Quelle: Henrik Nitzsche

Das bestätigt Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig. „Die Gebäude sollen so schnell wie möglich abgerissen werden. Wenn der Bauhof-Umzug erfolgt ist, geht es los. Ich rechne in zwei bis drei Wochen damit.“ Die Bauhof-Crew zieht in ein neues kommunales Dienstleistungszen­trum nahe der Ahlbecker Feuerwehr an die Swinemünder Chaussee. „Dann wird der Pfad zur Saison 2021 komplett fertig sein“, sagt Michalski.

Mit dem Aufzug nach oben

Stillstand wird es auf der Baustelle am Bahnhof dennoch nicht geben. Das Fundament für den Ein- und Ausstiegsturm – der Pfad soll für Rollstuhlfahrer und Besucher mit Kinderwagen über einen Aufzug erreichbar sein – neben dem künftigen Verwaltungsgebäude ist bereits fertig. Hier soll in den nächsten Tagen der Rohbau starten. Von hier aus sollen die Besucher auf dem Pfad starten und über den Waldboden die sich ergebenden neuen Ausblicke genießen.

„80 Prozente der Fundamente für die Douglasienstämme, die die Pfadkonstruktion halten, sind bereits fertig. Schwierig war besonders die Gründung der Fundamente, weil es sich größtenteils um aufgeschütteten Sand am Berg handelt. Ende April wollen wir damit fertig sein“, so Michalski.

Der Aussichtsturm ist 33 Meter hoch. Quelle: Henrik Nitzsche

Von Mai bis Juli soll dann der 1350 Meter lange Pfad – Höhenunterschiede zwischen fünf und 15 Metern – gebaut werden. Dort sind mehrere Lernstationen in den Themenbereichen Umweltbildung, Naturpark Usedom sowie heimische Flora und Fauna geplant. „Dazu gibt es Bereiche fürs Balancieren und mehrere Wackelelemente“, so der Regionalleiter.

Wie bei Vorgänger-Projekten arbeiten die Bayern, die rund acht Millionen Euro verbauen, mit dem österreichischen Unternehmen Wiehag zusammen. Von Materialschwierigkeiten sind die Pfadbauer in Corona-Zeiten bislang verschont geblieben. „Wir bekommen viele Teile aus Österreich. Da gab es bislang keine Probleme. Gleiches gilt für die Douglasienstämme, die aus Tschechien geliefert werden.“

