Kölpinsee

Peter Bause und Hellena Büttner, beide langjährig erfolgreiche und beliebte Schauspielkünstler, boten am Mittwochabend ein neuerliches Mal köstliche Unterhaltung. Gemeinsam mit Maria Bause, studierte Strafrechtlerin und leidenschaftlich am Klavier, erzählten, sangen und spielten sie ein geradezu aufregendes Kapitel Berliner Theatergeschichte. Was sich vor, während und nach der Uraufführung der „Dreigroschenoper“, die alsbald zum Welterfolg wurde, an Absurditäten, Disharmonien, Missverständnissen und privaten Eitelkeiten abspielte, füllte einen zweistündigen, überaus amüsanten Theaterabend im Strandhotel „Seerose“.

Nach den umjubelten ersten Aufführungen der Tabori-Groteske „Mein Kampf“ offerierte „Klassik am Meer“ damit ein weiteres Stück hochkarätige Schauspiel- und Sangeskunst. Hauen, Stechen und Treten unter allen seinerzeit Beteiligten wusste namentlich Peter Bause mit reichlich Verve und mimisch-gestischem Spiel auf der kleinen Bühne im Hotelkellertheater nachzuerzählen, dass man glaubte, Brecht und Weill, Theo Mackeben und Erich Ponto noch einmal leibhaftig zu begegnen. Der Riesenerfolg der „Dreigroschenoper“ (Premiere in Berlin 1928) und der Skandal um „Happy End“ (1929) sind wohl Insidern nicht unbekannt, boten aber dem Publikum zudem mehrheitlich ergänzende und aufschlussreiche Einblicke in das Spiel auf den berühmten Bühnenbrettern.

Chansons und Gassenhauer

Die musikalische Zeitreise erlebte ihre Höhepunkte und Glanzlichter, wenn die international gefeierten und nachgesungenen Moritaten, Chansons und Gassenhauer erklangen. Der Macky-Messer-Song, „Und ein Schiff mit acht Segeln …“ (Bravo Hellena Büttner als Seeräuber-Jenny!), das „Kanonenlied“ und der Barbara-Song lösten im Auditorium begeisterten Beifall aus. In der Zugabe „O Himmel, strahlender Azur“ (der Seeräuberballade) lief Bause dann schließlich noch zu absoluter Höchstform auf und riss das Publikum geradezu von den Sitzen. So inhaltsreich, abwechselnd und mit Gewinn einhergehend kann ein Theaterabend vorzüglicher Güte sein. Am Ende waren sich drei glückliche Künstler, die als Team formidabel agierten, und das Publikum offenbar emotional sehr nah. Wie schön! Kein Wunder, dass die anderen beiden Veranstaltungen dieses Solo-Klassik-Abends längst ausverkauft sind.

Die nächsten Veranstaltungen von Klassik am Meer im Bernsteinsaal des Strandhotels „Seerose“: 12. und 13. sowie 19. und 20. August: „Mein Kampf“, Farce von George Tabori. Am 25. August gastiert Franziska Troegner mit dem Soloabend „Im Bett mit dem Westen“. Beginn jeweils 19.30 Uhr.

Von Steffen Adler