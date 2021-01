Investitionen - Baustart am Strand in Freest: Was hier alles entstehen soll

Aufmerksamen Spaziergängern wird es nicht entgangen sein: Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Freester Strandes haben begonnen. Zunächst werden die dringend benötigten Parkplätze für die motorisierten Strandgäste geschaffen. Doch das ist nicht alles, was geplant ist.