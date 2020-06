Baustelle Ahlbeck: Heftige Kritik am Straßenbauamt

Ahlbeck

Eine Gemeinde wehrt sich! Die jüngste Ankündigung des Straßenbauamtes Neustrelitz, auch im Juli die Kraftfahrer an der Baustelle in der Ahlbecker Lindenstraße nur einspurig vorbeiführen zu wollen, soll nicht hingenommen werden. Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken will Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) kontaktieren. Auch rechtliche Schritte sollen geprüft werden. Von der Heringsdorfer Gemeindevertretung wurde die Verwaltung beauftragt, das Straßenbauamt aufzufordern, im Juli und August für eine zweispurige Befahrbarkeit an der Baustelle zu sorgen. Die Zeit drängt. „Ansonsten droht hier das totale Verkehrschaos. Wir haben jetzt schon einen immensen Umleitungsverkehr“, sagt Bernd Herrgott, dessen CDU-Fraktion den Antrag am Donnerstagabend eingebracht hatte.

Mit dem Ferienbeginn in fünf weiteren Bundesländern und der möglichen weiteren Coronalockerung mit der Öffnung MVs auch für Tagestouristen – dann dürfen auch Tagesgäste aus Swinemünde kommen – wird mit einer erheblichen Verkehrszunahme gerechnet. Bis 2023 soll die Ortsdurchfahrt in Ahlbeck von der Schulstraße bis zur Ecke Rewe-Markt einschließlich des Umbaus des Knotens Landesstraße 266/Swinemünder Chaussee zu einem Kreisverkehr (Außendurchmesser 35 Meter) saniert werden.

„Wir bekommen so viele Gäste wie noch nie. Und dann haben wir hier so einen abschreckenden Verkehr. Wir müssen Gesicht zeigen und uns nicht alles gefallen lassen“, so Herrgott, der sich auf die zwei Informationsveranstaltungen im Vorfeld der vier Jahre dauernden Baumaßnahme bezieht. „Dort wurde gesagt, dass in der Ferienzeit trotz Bauarbeiten eine zweispurige Befahrbarkeit gewährleistet ist.“

So sei es auch geplant gewesen, hieß es vom Straßenbauamt. Im Zuge der Herstellung des Regenwasserkanals gab es „mehrere, nicht geplante zusätzliche Aufwendungen durch Umverlegungen verschiedenster Medien, wie Gas- und Trinkwasserleitungen“. Das hätte den geplanten Baufortschritt behindert. Deshalb habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr im Zusammenhang mit der Ferienreiseverordnung eine Ausnahmegenehmigung erteilt, bis Ende Juli an der Ampelregelung mit der einspurigen Befahrbarkeit festzuhalten.

„Verdient eine Dienstaufsichtsbeschwerde“

„Und das wurde ohne Konsultation der Gemeinde so durchgesetzt. Mit welcher unerträglichen Arroganz das Straßenbauamt vorgeht, der Baufirma zu bewilligen, die Hauptverkehrsschlagader in der Hauptsaison einspurig zu sperren. Das verdient eigentlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde“, ging Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) hart ins Gericht mit der Behörde. Und legte nach: „Und dann kommt als Krönung, dass die Herrschaften vom Straßenbauamt dahergehen, für die schlechte Leistung ihrer Planer, die offensichtlich keine vernünftige Suchschachtung vorgenommen haben, der Gemeinde die Schuld zu geben. Die Verzögerung komme ja durch die Regenwasserleitung der Kommune.“

Für eine zweispurige Befahrbarkeit in den Sommermonaten müsste die Baugrube wieder geschlossen werden. Das habe das Straßenbauamt der Bürgermeisterin gegenüber als Lösung angeboten. Die damit verbundenen monatlichen Kosten von 25 000 Euro sollte die Gemeinde tragen. „Wir haben gerade Corona hinter uns und dann hauen die uns so ein Brett vor den Kopf. Und dann noch der Hammer oben drauf, das kostet euch 50 000 Euro in zwei Monaten. Als Gemeindevertreter lasse ich mir sowas nicht mehr bieten“, sagt Merkle.

Ministerium stimmt Verlängerung zu

Von einer Schließung der Baugrube und damit verbundenen Kosten wusste Toralf Ernst, Sachgebietsleiter beim Straßenbauamt Neustrelitz, gestern auf Nachfrage nichts. „Wir haben inzwischen dem Energieministerium Unterlagen zukommen lassen und alles aufgeführt, was gewisse Eingriffe in den Bauablauf bewirken könnten. Bis Mittwoch (24.6. d.R.), 13 Uhr, sollte sich das Ministerium melden. Das ist nicht geschehen. Somit gehen wir davon aus, dass die Ausnahmegenehmigung weiter gilt“, sagt Ernst.

Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte gestern den Eingang der Unterlagen sowie die Frist. „Ein Stopp der Maßnahme hätte unkalkulierbare Mehrkosten und die Gefährdung des weiteren Bauablaufs zur Folge. Energieministerium und Landesamt für Straßenbau und Verkehr haben diese Umstände intensiv mit den damit verbundenen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses abgewogen und letztlich der Verlängerung der halbseitigen Sperrung der Straße bis 31. Juli zugestimmt. Eine andere Alternative gab es leider nicht“, so Elgin Förster.

Bereits im Vorfeld hatte die Baumaßnahme für viel Kritik gesorgt, weil die Gemeinde statt der veranschlagten zwei Millionen Euro insgesamt knapp vier Millionen Euro in den nächsten vier Jahren bezahlen muss. Begründet wurde das mit erheblichen Kostensteigerungen in der Baubranche.

Von Henrik Nitzsche