Baustelle Karlshagen: Anwohner sorgen sich um Feuerwehrzufahrt

Karlshagen

Seit eineinhalb Jahren leben die Anwohner in der Straße des Friedens in Karlshagen auf einer Baustelle. „Natürlich wissen wir, dass das ohne Einschränkungen nicht funktioniert. Allerdings ist derzeit nicht gewährleistet, dass Rettungsfahrzeuge hier durchkommen“, sagt Anwohner Ralf Edelstein und zeigt auf den letzten Abschnitt der Straße, die in Ringform verläuft.

Die Firma ASA Bau ist gegenwärtig dabei, das Stück zwischen den Hausnummern 28 und 50 zu sanieren. „Abends wird die Zufahrt hier mit einem Bauzaun dicht gemacht. Im Ernstfall kommt die Feuerwehr erstmal nicht durch. Da vergeht viel Zeit, um die Zäune beiseite zu schieben“, sagt Edelstein. Sein Nachbar Eckard Wulf ergänzt: „Trotz der Baustelle und der Vollsperrung kann man die Rettungswege nicht blockieren!“

„Sind sie auch nicht“, entgegnet Bürgermeister Sven Käning. Trotz der Sperrung sieht er gegenwärtig keine Gefährdung für Leib und Leben. „Klar, die Rettungsfahrzeuge kommen nicht so zügig an die Häuser. Wir haben auf dem letzten Teilstück bereits einen Unterbau, so dass die Feuerwehr im Ernstfall die Straße befahren kann“, sagt Käning.

Die Genehmigung für die Vollsperrung liege vor, bestätigt Jörg Klatt vom Planungsbüro Schmidt in Greifswald. „Die Zufahrt für die Feuerwehr ist wirklich schwierig. Da werden wir mit der Baufirma reden“, sagt Klatt. Allerdings gehe es hier nur noch um gut drei Wochen. „Ende Juli soll die Straße fertig sein“, sagt Klatt.

Für rund zwei Millionen Euro wurde die Straße saniert. Zur neuen Regenentwässerung kam eine Schmutzwasserleitung. „Breitband wurde verlegt. Die E-dis hat ihre Netze sortiert“, sagt Klatt. Im Zuge der Baumaßnahme wurde der Parkplatz – bislang eine Schotterfläche – ausgebaut. 78 Stellplätze stehen dort zur Verfügung.

Baustelle sollte ursprünglich im März 2021 abgeschlossen sein

Während der Bauzeit konnten die Anwohner ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz Straße der Freundschaft abstellen. „Den Einkauf 500 Meter weit schleppen, ist gerade für ältere Menschen nicht so schön“, sagt Edelstein und hofft, dass Ende des Monats alles fertig ist.

Ursprünglich sollte die Baustelle im März 2021 abgeschlossen sein. „Beim Aufbruch der Straße wurden Schadstoffe entdeckt. Außerdem mussten wir eine Gasleitung verlegen. Das hat viel Zeit gekostet“, sagt Käning.

Von Henrik Nitzsche