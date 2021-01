Ahlbeck

Mildes Wetter und keine Touristen – in Ahlbeck dürften sich in den vergangenen Wochen viele die Frage gestellt haben, warum die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt gegenwärtig ruhen.

Für Aufklärung sorgt Henry Stegemann vom Straßenbauamt Neustrelitz: „Vom Planungsbüro wurde ein Bauablaufplan erstellt, in dem auch die Ferienreiseordnung MV berücksichtigt wurde. Daher wurde das gesamte Bauvorhaben in fünf Bauabschnitte mit jeweils drei Bauphasen eingeteilt. Diesem Plan entsprechend ist für die Monate Januar und Februar eine Winterpause vorgesehen. Sicher gab es in der vierten Kalenderwoche einige Tage mit milden Temperaturen, eine Vorhersage für den weiteren Wetterablauf kündigt aber erneute winterliche Bedingungen an. Wir wollen aber nicht eine halbseitige Sperrung einrichten, eventuell zwei Tage arbeiten und dann unterbrechen. Die Straße ist dann halbseitig gesperrt und niemand arbeitet.“

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Winterpause gelte aber nur für den Straßenbau, denn ab 1. Februar wird es in dem Bereich wieder Arbeiten geben. Wie Stegemann ankündigt, sind von Montag bis 12. Februar im Bereich des zukünftigen Kreisels (Knotenpunkt L 266/Swinemünder Chaussee) Baumfäll- und Pflegemaßnahmen geplant. „Pflegemaßnahmen an den vorhandenen Bäumen sind notwendig, damit es nicht zu Beschädigungen durch Baumaschinen kommt. Diese Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung mit einer Baustellenampel durchgeführt“, heißt es.

Ab Mitte Februar soll der Straßenbau weitergeführt werden. Konkret: „Ab dem 15. Februar werden die Arbeiten zwischen der Wald- und Bahnhofstraße unter halbseitiger Sperrung fortgesetzt. Der alte Asphalt wird gefräst, danach wird die Schmutzwasserleitung neu verlegt und der Straßenaufbau neu hergestellt“, so Stegemann.

Im Sommer zweispurig befahrbar

Gute Kunde für den Sommer: Von Juli bis Ende August soll eine zweispurige Befahrbarkeit ohne Baustellenampel gewährleistet werden. Bis Jahresende ist geplant, die Fahrbahn zwischen Wald- und Bahnhofstraße komplett fertigzustellen und mit dem Bau der Nebenanlagen (Gehweg) auf der Bahnhofseite zu beginnen.

Bis 2023 soll die Ortsdurchfahrt in Ahlbeck von der Schulstraße bis zur Ecke Rewe-Markt einschließlich des Umbaus des Knotens Landesstraße 266/Swinemünder Chaussee zu einem Kreisverkehr (Außendurchmesser 35 Meter) saniert werden.

Ist das zu schaffen? „Durch einige aufwendige nicht vorhersehbare Zusatzleistungen, wie Querungen von Leitungen und Kabeln in der Rohrgrabentrasse ist die Baufirma aufgehalten worden und daher nicht mehr im geplanten Bauablauf. Welchen Einfluss diese Zusatzleistungen auf den Fertigstellungstermin und die Gesamtkosten haben, lässt sich noch nicht voraussagen“, sagt Stegemann.

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme des Straßenbauamtes, der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf und des Wasser-Zweckverbandes. Die geschätzten Baukosten liegen bei weit über sieben Millionen Euro.

Von Henrik Nitzsche