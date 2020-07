An der Baustelle in der Ahlbecker Lindenstraße geht es seit Freitagvormittag nun wieder zweispurig vorbei. Ursprünglich sollte die Einspurigkeit mit Ampelregelung bis Ende Juli dauern.

Baustelle Ortsdurchfahrt: In Ahlbeck geht es wieder zweispurig vorbei

