Baustelle Peenebrücke: Stundenlanger Stau - alle Straßen in Wolgast verstopft

Wolgast

Stau und nochmal Stau, wohin das Auge blickt. Am Donnerstag, dem ersten nach den Osterferien in Mecklenburg-Vorpommern, ging auf den Straßen in Wolgast gar nichts mehr. Stoßstange an Stoßstange standen die Fahrzeuge. Der Grund: die Baustelle auf der Peenebrücke. Wegen der halbseitigen Sperrung wird der Verkehr mittels Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

Daandere Bundesländer wie Sachsen noch immer Osterferien haben und sich Tausende Urlauber noch auf der Insel Usedom aufhalten, ist das ohnehin schon starke Verkehrsaufkommen noch größer. Und so versuchte jeder Autofahrer, über irgendeine Nebenstraße von Wolgast schneller bis zur Baustelle vorzudringen. Vergeblich, wie viele erfahren mussten.

Polizisten regeln Verkehr

Stattdessen standen sie stundenlang im Stau, denn zur halbseitigen Sperrung kamen noch die Brückenzüge zum Passieren des Schiffsverkehrs hinzu. Am späten Nachmittag regelten dann vier Polizisten per Hand den Verkehr, damit überhaupt jemand die Kreuzung B 111/Breite Straße/Bahnhofstraße passieren konnte.

Auch am Freitag ist ein ähnliches Szenario zu befürchten. Ob sich an der Ampelregelung in Wolgast und an den Bauzeiten auf der Brücke etwas drehen lässt, das erfragen wir für Sie, liebe Leser, am Freitag beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Von Cornelia Meerkatz