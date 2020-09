Baustellen-Stau auf Usedom: Touristiker zählen Straßenbauamt an

Koserow

Baustelle in Ahlbeck, Bauarbeiten in Heringsdorf, Baustelle Neppermin und nun in der Inselmitte – zwischen Koserow und Ückeritz werden die Radwege erneuert. Das führt zu Frust bei vielen Kraftfahrern, die nun wieder täglich im Stau stehen. Für zehn Kilometer braucht es mitunter eine Stunde. Am Mittwoch ging rund um Koserow gar nichts mehr.

„Es ist absolut unverständlich, wie das Straßenbauamt Neustrelitz hier Maßnahmen plant“, sagt Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes der Insel. Im Vorfeld der neuerlichen Baustelle in der Inselmitte, die mit einer Baustellenampel verbunden ist, habe es weder eine Abstimmung mit Touristikern gegeben, noch eine Vorankündigung der Baumaßnahme.

Gegenwärtig werden die an der Bundesstraße 111 von Ückeritz über Neu Pudagla bis Schmollensee verlaufenden Radwege teilweise erneuert. Schadstellen durch Wurzelanhebungen sollen beseitigt werden. Laut Straßenmeister Dirk Niemann wird auf den Radwegen eine neue Asphaltdecke aufgebracht; außerdem werden seitlich Wurzelsperren angelegt. Weitere Arbeiten sind am Radweg vor Ückeritz von Koserow kommend sowie im Bereich Kölpinsee geplant, wo jeweils vorhandenes Betonpflaster gegen Asphalt ausgetauscht werden soll. Die Arbeiten würden sich den gesamten Monat September hinziehen.

Im September noch starker Urlauberverkehr

„Im September und Oktober haben wir hier den meisten Fahrradverkehr. Zahlreiche Urlauber verbringen in diesem Jahr den Urlaub in Deutschland. Usedom ist erfreulicherweise immer noch sehr gut gebucht. Die Fahrradfahrer wurden von der Baustelle überrascht und mussten große Umwege in Kauf nehmen“, beklagt Nadine Riethdorf.

In der Inselmitte staute sich der Verkehr zwischen sechs und acht Kilometer. „Dazu kam, dass die gesamte Ortsdurchfahrt von Koserow blockiert war und damit auch das Leben im Ort. Die Baustelle wurde nun in Richtung Ückeritz verschoben. Der Wahnsinn geht weiter“, so Riethdorf, die auch Kurdirektorin in Koserow ist.

Da ging nichts mehr: Am Mittwoch staute sich der Verkehr auch in der Ortsdurchfahrt Koserow. Quelle: Tilo Wallrodt

Sie stellt sich die Frage, warum die Fahrradwege nicht in den Monaten März bis Mai instand gesetzt wurden, als kaum Fahrradfahrer unterwegs waren und der Autoverkehr durch den Corona-Shutdown deutlich unter Durchschnitt lag. „Man hätte es auch Ende Oktober/Anfang November machen können. Ein koordiniertes Vorgehen und eine Abstimmung untereinander sehe ich nicht. Das Straßenbauamt sollte im Einvernehmen mit der touristischen Saison planen. Weitere unkoordinierte Baustellen entlang der Bundesstraßen gefährden nicht nur den Tourismussektor auf der Insel, sondern alle Unternehmensbranchen“, meint Nadine Riethdorf.

Krage : Baufenster werden immer kleiner

Unkoordiniert, das will Jens Krage, Leiter des Straßenbauamtes Neustrelitz, so nicht stehen lassen. Die aktuelle Fülle an Baustellen begründet er damit, dass nur noch der Herbst ein Baufenster von drei Monaten – September, Oktober, November – zulasse, um größere Baumaßnahmen durchzuführen. „Wir sind an die Ferienreiseverordnung gebunden. Dazu kommen Feiertage, wie Ostern und Pfingsten im Frühjahr. Da haben wir zu kleine Baufenster, sodass sich das Baugeschehen in den Herbst verlagert“, so Krage.

Dass Stau mit Frust verbunden ist, das verstehe er. „Wir haben schon einige Maßnahmen nach hinten verschoben, um dem Tourismus gerecht zu werden. Man muss aber auch an den Bausektor denken, auch das ist ein Wirtschaftsfaktor“, betont der Behördenchef. Spätestens Ende November sollten überschaubare Baumaßnahmen abgeschlossen sein. „Sonst muss der Winterdienst durch eine offene Baustelle fahren“, so Krage.

Erst vor einigen Tagen gab es Schelte für die Straßenbaubehörde. Durch den Baustellenstau kam es zu starken Beeinträchtigungen des Schülerverkehrs, Busse kamen verspätet an. Andreas Elfroth, Leiter Busbetrieb bei der Usedomer Bäderbahn, machte dafür das Straßenbauamt Neustrelitz verantwortlich. Dort hatte man vergessen, über die aktuellen Baustellen rechtzeitig zu informieren.

Apropos Info: Am 17. Oktober soll es in der Usedomer Sporthalle eine Informationsveranstaltung geben. Das Straßenbauamt will über kommende Baumaßnahmen informieren. Im Oktober soll für 1,8 Millionen Euro die Straßendecke der B110 von der Stadt Usedom bis zur Zecheriner Brücke – voraussichtlich bis Ende November – erneuert werden.

