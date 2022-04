Baustellenchaos an Wolgaster Peenebrücke: Was ist mit den Ampeln los?

Wolgast

An der Peenebrücke in Wolgast staut es sich derzeit, teilweise bis ans Ende von Mahlzow und in der anderen Richtung bis in die Stadt hinein. Grund allein ist aber nicht die Baustelle und die einspurige Verkehrsführung auf der Brücke, sondern auch die Ampelregelungen an der Kronwiekstraße und wenige Meter weiter an der Ampel zur Hafenstraße. Für die Fahrzeuge heißt das, lange zu warten, bis es endlich wieder vorwärts geht.

Wer von der Insel aufs Festland will, wartet an der Ampel an der Hafenstraße das erste Mal nach der Baustelle bei Rot. Dann stehen Autofahrer wieder an der zweiten Ampel an der Badstubenstraße in Richtung Stadt. Die Folge: Stau über die Brücke – der Verkehr bleibt in der Baustelle stecken. Und wenn die Gegenseite in Richtung Insel wieder grünes Licht hat, geht es nur langsam oder manchmal gar nicht vorwärts, weil der Baustellenbereich noch verstopft ist.

Autofahrer sind genervt

Das sorgt für Unmut bei den Autofahrern. „Ein einziges Chaos, diese Baustellenplanung“, meckert Klaus Hennig am Mittwochmorgen, als er an der Wolgaster Brücke steht und auf die Insel fahren will. „Es staut sich weit zurück, man kommt nicht vorbei. Man könnte doch die Ampeln in der Stadt ausschalten“, schlägt er vor, bevor er endlich grünes Licht bekommt und über die Brücke fahren kann.

Quelle: Diese Ampeln sorgen in Wolgast für Stau/ Grafik: Laura Korpal

Marianne Polenz aus Sachsen macht häufiger Urlaub bei Freunden auf Usedom und ist auch dieses Mal auf dem Weg auf die Insel. „Was soll man machen“, zuckt sie die Schulter, als auch sie und ihr Mann Walter in der Autoschlange stehen und darauf warten, die Brücke passieren zu können. „Irgendwann muss die Brücke ja instand gehalten werden.“ Und die Ampelregelung? „Dann warten wir eben ein bisschen länger, haben ja Zeit. Aber für Berufstätige ist das sicher sehr ärgerlich, wenn sie im Stau stehen.“

Situation ist bekannt und soll behoben werden

Vonseiten des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern heißt es, dass die Situation an der Ampelschaltung in Wolgast bekannt ist. „Sie ist nicht beabsichtigt und soll schnellstmöglich behoben werden“, informiert ein Pressesprecher. Die beiden stationären Ampeln am Hafen seien altersbedingt erneuert worden und zusammen mit der Baustellenampel der Brücke in Betrieb gegangen. „Wegen der Abhängigkeiten zwischen den stationären Ampeln mit der Bahnschrankenanlage, dem Brückenzug und den Baustellenampeln sind umfangreiche Justierungsarbeiten erforderlich, die derzeit durchgeführt werden. Die beobachteten Störungen werden dabei im Rahmen der Möglichkeiten behoben“, heißt es.

Lang müssen sich die Autofahrer ohnehin nicht mehr über die halbseitige Sperrung der Wolgaster Brücke ärgern: Noch vor Ostern soll die Baustelle für den Zeitraum der Ferien wieder weg sein und die Fahrzeuge ohne große Probleme die Brücke passieren können. Konkret: Ab Freitag, den 8. April, ist die Brücke wieder zweispurig befahrbar. Nach den Osterferien wird die halbseitige Verkehrsführung ab dem 21. April wieder eingerichtet. Dann soll das Verkehrsaufkommen nämlich wieder geringer sein als zu den Feiertagen.

Fahrbahndecke und Brückengeländer sollen erneuert werden

Die Fahrbahn auf der B 111 in Wolgast, die über die Peenebrücke führt, ist bereits seit dem 1. März verengt und es gilt Tempo 30. Über eineinhalb Jahre hinweg – mit Pausen zu besonders verkehrsreichen und tourismusstarken Zeiten – sollen unter anderem die Fahrbahndecken und Brückengeländer der mehr als 250 Meter langen blauen Stahlbrücke, die im Volksmund auch „Blaues Wunder“ genannt wird, erneuert werden.

Aktuell finden Arbeiten an den Fahrbahnübergängen statt, die halbseitig im Bereich der Straße instand gesetzt werden. Dies ist erforderlich, damit das Bauwerk weiterhin die Temperaturunterschiede und die damit verbundenen Bewegungen der Brücke ausgleichen kann.

2018 waren im ersten Bauabschnitt bereits die Unterbauten der 256 Meter langen Brücke saniert worden. Täglich passieren etwa 12 500 Fahrzeuge die Brücke über den Peenestrom. Korrosionsschäden an den fünf Überbauten sowie zerschlissene Fahrbahnübergänge zwingen zum Handeln.

Von Stefanie Ploch