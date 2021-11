Bayrische Gymnasiasten beeindruckt von der Magie der deutschen Ostseeküste

Von ihrer ersten Reise an die Ostsee berichten 13 Gymnasiasten aus Bad Tölz im bayrischen Voralpenland: Es war eine gleichermaßen inspirierende und faszinierende Exkursion in Ihre Heimat. Innerhalb einer Woche besuchten wir Usedom, Stralsund, Rügen und als krönenden Abschluss die Insel Hiddensee. Die Reise fand im Rahmen des P-Seminars Geographie mit dem Schwerpunkt „Mythos Meer - die Magie der deutschen Ostsee“ statt. Ich möchte betonen, dass es sich bei der Fahrt keineswegs um eine Selbstverständlichkeit handelt, denn nur das strenges Corona-Hygienekonzept ermöglichte uns schlussendlich die lang ersehnte Exkursion.

Über unsere Erfahrungen und Eindrücke schreibe ich aus der Sicht von uns jungen Erwachsenen, die in einer völlig anderen Umgebung aufgewachsen sind. Ein Reisebericht also, in den Momentaufnahmen und unsere Wahrnehmungen, die sich sicher auch von denen älterer Generationen unterscheiden, mit einfließen.

Ein wunderschönes Fleckchen Erde, das schon Kaiser Wilhelm für sich entdeckt hatte, ist die Insel Usedom. Die sonntägliche Anfahrt mit der Bäderbahn führt uns vorbei an unverputzten Backsteingebäuden und den, für die Region typischen, Kiefernwäldern. Als wir bei Wolgast das Festland hinter uns lassen, wächst die Sehnsucht, endlich ans Meer zu kommen. Mit der Ankunft in der Jugendherberge Heringsdorf, dem ältesten Seebad der Insel, ist die Ostsee zum Greifen nahe. Unsere Unterkunft lässt den schlichten Charme der 90er-Jahre wiederaufleben und für einen kurzen Augenblick fühlen wir Abiturienten uns in der Zeit zurück katapultiert. Der Leiter des P-Seminars Geographie, Herr von der Heyden, und unsere begleitende Lehrkraft Frau Schambeck können das nur unterschreiben.

Nach etwas Schlaf in den selbstbezogenen Betten brechen wir am nächsten Tag auf Richtung Swinemünde und überqueren zu Fuß die polnische Grenze – eine Premiere für alle Beteiligten. Historische Architektur, Werbung für „billige Zigaretten“ und insgesamt knapp 19 km Fußmarsch – wir finden, für den ersten Tag sind das genug Eindrücke und kommen abends erschöpft und dennoch glücklich in der Unterkunft an.

Entspannter Urlaub am Strand kann warten, deswegen geht es am Dienstag weiter nach Koserow. Die Ostsee zeigt sich von ihrer stürmischen Seite und die Stimmung während unserer Entdeckungstour ist grau, beinahe kühl, und gleichzeitig energiegeladen und mystisch. Nur die zahlreichen Imbissbuden und Souvenirstände wollen nicht so recht ins Bild passen. Wir fahren weiter nach Peenemünde und besuchen die ehemalige Heeresversuchsanstalt, in welcher unter der Leitung Wernher von Brauns unter anderem die V2-Rakete entwickelt wurde. Der Originalzustand der kolossalen Backsteinhallen beeindruckt uns ebenso wie die facettenreiche Ausstellung zur Raumfahrttechnik.

Am nächsten Tag lassen wir die Vergangenheit hinter uns und verabschieden uns von den Kaiserbädern, bis die Lautsprecherdurchsage „Nächster Halt: Stralsund“ ertönt. Das Rattern der Koffer auf dem unebenen Kopfsteinpflaster hallt noch nach, als wir längst unsere Pension erreicht haben. Die etwas altmodisch, aber sehr gemütlich eingerichteten Zimmer, ausgestattet mit 40-Watt-Glühbirnen, wirken auf uns wie Luxusapartments. Wir freuen uns auch über die Nähe zur Altstadt, die mittels ihrer Einkaufsmöglichkeiten, stilvollen Cafés und verwinkelten Innenhöfe eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt.

Am Bahnhof Stralsund Rügendamm, von dem aus wir am Donnerstag die gleichnamige Insel ansteuern, ist von diesem Glanz allerdings nichts mehr spürbar. Das verfallene Bahnhofsgebäude erinnert uns vielmehr an einen Lost Place. Dennoch – der Zug hält und unsere Gruppe, die keine andere Wahl hat, als dem ÖPNV ihr volles Vertrauen zu schenken, kommt sicher in Prora an. Das geplante Nazi-Projekt „Seebad der 20.000“ erstreckt sich rund acht Kilometer entlang der Küste. Urlaubsstimmung ist jedoch genau das Gegenteil dessen, was die serienmäßigen und schmucklosen Gebäude vermitteln. Dieses unbehagliche, ja, beklemmende Gefühl wird zusätzlich verstärkt durch den strömenden Regen.

Durchnässt und ergriffen von der deutschen Vergangenheit brechen wir auf zu den berühmten Kreidefelsen. Als wir staunend oberhalb der circa 120 Meter hohen Steilküste stehen, schauen wir hinab aufs Meer und sehen die schäumenden Wellen brechen. Der weiße Kalkstein strahlt beinahe so hell wie auf C. D. Friedrichs romantischem Gemälde, der diesen imposanten Eindruck 1818 auf Leinwand festgehalten hat. Wir dagegen können alle schönen Momente mit unseren Handykameras einfangen. Die Möglichkeit nutzen wir auch, als uns der Wind auf der Überfahrt nach Hiddensee ins Gesicht weht. Die kleine Insel hat Stil, keine Frage, und ist trotz – oder gerade wegen – ihres ursprünglichen Charakters gleichermaßen lebendig und inspirierend. Wir fühlen uns wohl auf „einem der lieblichsten Eilande“, wie es Gerhart Hauptmann seiner Zeit formulierte.

Zurück in der Pension stoßen wir an – auf die gemeinsame Zeit, die Impressionen und auf die Magie der Ostsee, die uns ganz nebenbei in ihren Bann gezogen hat.

Verena Habla

Zweckverband muss realen Aufwand abbilden

Zum Beitrag „Verband dreht Kleingärtnern Hahn zu“ (OZ vom 5. November): Meinen Vorschlag für einen Vergleich zwischen den Ahlbecker Kleingärtnern und Zweckverband Wasser/Abwasser in Ückeritz möchte ich wie folgt näher erläutern: Den realen Aufwand der Abwasserentsorgung muss der Zweckverband meines Erachtens erstattet bekommen, also ca. 4000 bis 6000 Euro, aber nicht den hohen Betrag von ca. 30 000 Euro, der nur auf formellen Satzungsbestimmungen beruht, die nicht den realen Aufwand abbilden.

Der Zweckverband sollte die entstandenen Kosten offenlegen, insbesondere die durch die Entsorgungsfirma Alba in Rechnung gestellten Kosten. Zudem gibt es dafür Härteklauseln in der Satzung des Zweckverbandes und im Kommunalabgabengesetz bzw. in der Abgabenordnung. Die einzelnen Kleingartenbesitzer sind zwar in einer Vielzahl ihrer Pflicht zu einem eigenen Zähler nicht nachgekommen, aber deswegen kann der Zweckverband sich nicht mit völlig unrealistischen Forderungen, die zwar nach formellem Satzungsrecht zunächst berechtigt erscheinen mögen, quasi riesige Gewinne machen. Es ist ein Fall der Anwendung der Härteklausel und das wäre auch Satzungsrecht. Ich habe meine Auffassung mit einem Rechtsanwalt abgestimmt.

Dr. Günther Jikeli , Mitglied des Kreistages VG

Zum Beitrag „Radweg für den Lassaner Winkel“ (OZ vom 26. Oktober): Sie beleuchten ein Problem, dass mich schon jahrelang bewegt. Jedes Jahr mach ich einmal eine große Runde rund ums Achterwasser. Eine herrliche Tour in wunderschöner Natur, wenn da nicht dieser grauenvolle „Radweg“ im Abschnitt Pinnow-Hohendorf wäre. Es ist wirklich mal an der Zeit, Radwege dort zu bauen oder aufzuwerten, wo auch Touristen zu erwarten sind und nicht solche nutzlosen Radwege zu bauen wie von Möckowberg nach Züssow oder entlang der B109 in Richtung Greifswald. Ich bin der Meinung, dass es für die touristische Erschließung des Lassaner Winkels ein bedeutender Fortschritt wäre, der nicht nur bei Urlaubern, sondern auch bei Einheimischen wieder richtige Freude bei solchen Touren aufkommen lassen würde.

E. Schreiter

Von Cornelia Meerkatz