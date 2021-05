Baywatch auf Usedom: Wasserretter starten in Ahlbeck in die Saison 2021

Ahlbeck

8 Grad Lufttemperatur und eisige 7 Grad in der Ostsee – den Start in die Wasserrettungssaison auf der Insel Usedom hat sich Sebastian Antczak auch anders vorgestellt. Der erfahrene Wachleiter kann sich nicht erinnern, dass es am 1. Mai der zurückliegenden Jahre so kalt gewesen ist. „Morgens war sogar noch Reif auf den Dächern. Es ist unglaublich. Mit Baywatch hat das momentan noch wenig zu tun.“ Dennoch beginnt für ihn und weitere Rettungsschwimmer nun die Saison in den Kaiserbädern.

In den Kaiserbädern, also den drei Seeheilbädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin, besteht das zu überwachende Gebiet aus einem 6,5 Kilometer langen Strandabschnitt. Die Wasserwachtler versehen ihren Dienst auf drei Haupt- und zehn Nebentürmen. Der Hauptturm in Ahlbeck ist dabei nach Aussage von Sebastian Antczak der erste, der besetzt wird. Vier hauptamtliche DRK-Rettungsschwimmer achten seit Sonnabend mit Argusaugen darüber, dass möglichst kein Mensch zwischen der Seebrücke Ahlbeck und der polnischen Grenze zu Schaden kommt.

Modernste Technik für Rettungseinsätze

Täglich von 9.30 bis 18 Uhr sind die Retter auf dem Turm. Auch jetzt, wenn noch keine Touristen auf der Insel Usedom sein dürfen wegen des Lockdowns. „Einheimische sind nicht weniger wagemutig und manchmal auch leichtsinnig - genau wie die Urlauber“, weiß Antczak. Die Retter sind dabei mit modernster Technik ausgestattet. Dazu gehören neben Jetski und Booten auch Rettungsbretter, Defibrillatoren und neuerdings auch Drohnen. „Die machen wirklich sehr viel Sinn, denn aus der Luft lassen sich im Wasser treibende Personen viel leichter erkennen und schneller retten“, erklärt der Wachleiter.

Unter den Wasserwachtlern hat es sich schnell herumgesprochen, dass in den Kaiserbädern optimale Voraussetzungen für ihre Arbeit geschaffen wurden. „Die Gemeinde Heringsdorf, mit der wir den Vertrag zur Bewachung des Strandes in den Kaiserbädern abgeschlossen haben, tut unwahrscheinlich viel für die Wasserwacht“, lobt Antczak. Das fange bei der Unterbringung an, wo wegen der Corona-Pandemie sogar fünf zusätzliche Zimmer für die Unterbringung der Rettungsschwimmer zur Verfügung gestellt werden, und reiche bis zur Ausstattung im Wachturm und der geschaffenen Möglichkeit, direkt mit dem Rettungswagen bis an den Wachturm fahren zu können. „Da muss niemand mehr im Notfall erst ewig weit durch den Sand getragen werden“, erklärt der Wachleiter.

Neubau in Bansin

Wie Kurdirektor Thomas Heilmann erläutert, wird weiter in die Sicherheit am Strand investiert. „Im Oktober wollen wir einen baugleichen Container als Turm für die Wasserrettung auch in Bansin errichten. Architekt ist wieder Achim Dreischmeyer aus Koserow, der bereits den Ahlbecker Turm konzipiert hat“, so Heilmann. Allerdings wird es dann sogar eine noch bessere räumliche Trennung der Krankenstation geben, die sich dann zu ebener Erde befindet. 400 000 Euro kostet der Neubau, wobei das Land eine sehr hohe Förderung in Aussicht gestellt hat.

Die DRK-Wasserwacht besetzt von Mai bis September die Rettungstürme an den Stränden von Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. Quelle: Tilo Wallrodt

Diese tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei auch mit ausschlaggebend dafür, dass die Zahl der Bewerbungen von Rettungsschwimmern für die Türme in den Kaiserbädern enorm zugenommen hat. „Alle wollen hierher. Das liegt sicher auch an Corona, denn wenn man nicht verreisen kann und auf diese Weise die Möglichkeit hat, an die Ostsee zu kommen und das Meer zu genießen, dann wird das Angebot genutzt“, sagt der Wachleiter, der deshalb auch schon mal den einen oder anderen Interessenten ablehnen muss, weil sich bereits genügend Retter gemeldet haben. „Das ist schon wirklich Luxus hier, was uns die Gemeinde bietet“, meint Sebastian Antczak und erntet dafür die Zustimmung von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos).

Wassergewöhnung ist erforderlich

Und wie funktioniert die Wasserrettung in Coronazeiten? „Wir trainieren den Mai über hart, um in der Hauptsaison wirklich richtig fit zu sein. Viele Rettungsschwimmer sind ja vor allem während der Hauptsaison vor Ort. Da ist so eine Wassergewöhnung schon notwendig“, findet der Wachleiter. Er verweist darauf, dass konsequent nach den Hygienevorschriften des RKI gearbeitet werde. Dazu gehörten auch Teststrategien und Impfprioritäten.

Auch 2021 gibt es außerdem wieder gemeinsame Aktionen der deutschen mit den polnischen Rettungsschwimmern, die in Swinemünde ihren Dienst versehen. „Das klappt ausgezeichnet. Dadurch, dass ich beide Sprachen – Deutsch und Polnisch – perfekt beherrsche, erleichtert es die gegenseitige Verständigung. Wir kommunizieren regelmäßig“, versichert Antczak.

Viele medizinische Unfälle

Er hofft, dass es wie im vergangenen Jahr auch in diesem Sommer keine tödlichen Badeunfälle gibt. „Dass die Zahl insgesamt zurückgeht, glaube ich nicht. Denn wir hatten trotz Corona im vergangenen Jahr genauso viele Rettungseinsätze wie im Jahr 2019. Es waren an die 300“, fügt er an. Das seien zwar in der Regel keine Badeunfälle, sondern medizinische Notfälle gewesen: ein umgeknickter Fuß, eine Verletzung an der Hand, Wespenstiche, Sonnenbrand, Radunfälle.

Gerade ältere Menschen oder die Patienten aus den nahe gelegenen Rehakliniken würden sich oft überschätzen, Kitesurfer allerdings auch. „Wiederbelebungsversuche im/am Wasser hatten wir im vergangenen Jahr sieben Mal. Alle geglückt.“ Antczak nennt aber noch ein Problem, das zunimmt: Dadurch, dass es im Handel mittlerweile recht preiswert Bretter zum Stand-up-Paddeln zu kaufen gibt, versuchen sich immer mehr Menschen darin. „Das ist sicher ein schönes Freizeitvergnügen, aber wir sammeln ganz oft abgetriebene Paddel oder auch Bretter ein und wissen dann nicht, ob wir womöglich weiter nach den Wassersportlern suchen müssen.“ In solchen Fällen seien die Rettungsdrohnen ganz besonders hilfreich.

Von Cornelia Meerkatz