Wolgast-Mahlzow

Der Urlaub auf Usedom ist für die Landesgruppe Berlin-Brandenburg im Beagle Club Deutschland schon Tradition. Alljährlich geht es für ein paar Tage ins Landhaus Teichgraf in Wolgast-Mahlzow, wo die Beagle-Meute und ihre Besitzer immer wieder herzlich aufgenommen werden. Nachdem im vergangenen Jahr wegen Corona das Treffen ausfallen musste, reisten in diesem Jahr 18 Erwachsene, zwei Kinder und 14 Hunde für ein verlängertes Wochenende an, wie Petra Deinert, 1. Vorsitzende des Beagle Clubs Berlin-Brandenburg, erklärte.

Die jüngsten teilnehmenden Beagle sind fünf Monate alt und tragen ausgesprochen klangvolle Namen, denn sie haben schottische Wurzeln: Lord Harvey und Lord Higgings Greedy Ghost of Canterville. Die älteste Hundedame mit 15 Jahren ist Lady Alienor Greedy Ghost of Canterville. Für sie gibt es einen kleinen Transportwagen, damit auch sie die langen Spaziergänge am Strand und im Wald genießen kann. Beagle sind bekanntlich Jagdhunde und brauchen viel Auslauf.

Die Landesgruppe gibt es seit 42 Jahren und zählt momentan 75 Mitglieder im Alter zwischen 28 und 83 Jahren. Dreimal in der Woche ist Freilauf auf dem 13 000 Quadratmeter großen und eingezäunten Areal, wo sich die Meute richtig austoben kann. Die Mitglieder treffen sich zu verschiedenen Anlässen, aber das Highlight ist die Beaglereise im Oktober auf die Insel Usedom ins sehr hundefreundliche Landhaus Teichgraf, wo sie auf einem großen Hundeplatz ohne Leine toben können.

Von Cornelia Meerkatz