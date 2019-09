Neue Wohngebiete in Trassenheide: Sorgen um Abwasseranschluss

Trassenheide

Ambitionierte Pläne sind es, die die Gemeinde Trassenheide mit ihren Bebauungsplänen Nr. 16 ( Kiefernhain) und 17 (ehemaliges Vostra-Gelände) verfolgt. Auf dem 4,8 Hektar großen Areal im Kiefernhain sollen 37 Wohneinheiten und ein Gemeindehaus entstehen. In Letzterem sollen gemeindliche Einrichtungen wie der Jugendklub untergebracht werden, während im Obergeschoss für die Rettungsschwimmer Unterkünfte vorgesehen sind. In der Mitte des Wohngebietes sollen die dort vorhandenen Bunkeranlagen erhalten werden, sie wurden als Quartiere für Fledermäuse ausgewiesen.

Entstehen sollte eigentlich entsprechend der ersten Planung auch ein Multifunktionsspielplatz. Auf einem solchen Platz sind nicht nur herkömmliche Spielgeräte wie Klettergerüst, Rutsche, Schaukel und Sandkasten anzutreffen, sondern es gehören auch Spielfelder für aktiven Sport wie etwa Bolzplatz und Volleyballnetz dazu. Mit der Nutzung solcher Angebote ist Lärm verbunden und genau der macht nun eine Änderung der Planungsunterlagen erforderlich, wie Planer Klaus Lange vom ausführenden Planungsbüro UPEG am Mittwochabend den Gemeindevertretern erläuterte.

Multifunktionsspielplatz zu laut

Da laut Lärmschutzgutachten ein solcher Multifunktionsspielplatz die gestattete Dezibelzahl um ein Vielfaches überschritten hätte, muss vom Bau dieser Anlage innerhalb der Wohnbebauung Abstand genommen werden. „Es läuft auf einen tollen, aber herkömmlichen Spielplatz hinaus, da ansonsten eine Baugenehmigung in weite Ferne rückt“, so Lange. Für die Fortführung der weiteren Planungen mussten die Gemeindevertreter der Änderung des Flächennutzungsplanes zustimmen, was sie einstimmig taten.

Baugenehmigung steht auf dem Spiel

Und doch ist die Absage an den Multifunktionsspielplatz für Klaus Lange noch das geringere Übel, denn größere Sorgen drücken: Knapp vier Hektar groß ist auch das sich an Nr. 16 anschließende B-Plan-Gebiet 17, wo in einem Seniorenzentrum 150 Pflege-/Betreuungsplätze sowie maximal 25 Wohnungen und betriebsbezogene Dienstleistungs- und Gewerbeeinrichtungen wie etwa eine Apotheke vorgesehen sind. Nach jetzigem Stand der Dinge hebt aber der Zweckverband Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung Insel Usedom die Hände und erklärt, dass keine Kapazitäten vorhanden seien, um die neuen Wohngebiete ans Abwassernetz anzuschließen. Flächennutzungsplan und die beiden B-Pläne können dann nicht fertiggestellt und beschlossen werden. „Wenn das so kommt, gibt es vom Landkreis keine Baugenehmigung“, redet Klaus Lange Klartext.

Neue Abwasserkapazitäten gebe es nach seinen Worten nur mit dem angedachten Ausbau des Zinnowitzer Klärwerkes. Ein Termin für die Ertüchtigung der Zinnowitzer Kläranlage stehe jedoch noch nicht fest. Laut Kerstin Teske, Verwaltungschefin des Amtes Usedom Nord, sei damit nicht vor 2023/24 zu rechnen – was für fassungsloses Kopfschütteln bei den Gemeindevertretern sorgte.

Noch viele Abstimmungen nötig

„Die Versorgungsangebote stellen allesamt eine bedarfsgerechte Ergänzung der örtlichen Infrastruktur sicher. Wir arbeiten trotz der Abwassermisere weiter an den Planungen“, erläutert Lange. Dazu gehören die Erstellung zahlreicher Abwägungsbeschlüsse zu den ausgelegten Vorentwürfen etwa zur Schallimmission, der Altlasten- und der Verkehrsuntersuchung sowie der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Planungsstand. „Es sind für viele Gutachten auch noch umfangreiche Abstimmungen mit Behörden notwendig, so für die Waldumwandlung und Kompensationsmaßnahmen. Das dauert schon mehrere Monate“, erklärte der erfahrene Planer. Die vollständigen Entwurfsunterlagen werden deshalb nicht vor dem kommenden Frühjahr in den gemeindlichen Fachausschüssen von Trassenheide beraten werden können.

Von Cornelia Meerkatz