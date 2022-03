Begeisterte Karnevalistin hofft auf Veranstaltung im Sommer

Petra Ehrenberg ist Altenpflegerin in Zinnowitz. Die 46-Jährige liebt ihre Arbeit. Sie hat zunächst Köchin gelernt und sich, nachdem sie ihre Eltern lange Zeit gepflegt hat, doch für eine Umschulung entschieden. „Das war eine sehr gute Entscheidung“, sagt Petra Ehrenberg, die in Krienke zu Hause ist und sich gerade darauf freut, Oma zu werden.

In ihrer Freizeit ist die freundliche Frau eine begeisterte Karnevalistin und gehört dem Usedomer Carnevals-Club an. Sie würde sich freuen, wenn der UCC einen Sommerkarneval veranstalten würde. Erst einmal gibt es in Usedom wenigstens einen Kinderfasching. Außerdem liebt die Altenpflegerin die Gemeinsamkeit im Usedomer Verein und empfindet die dort vorherrschende Lebensfreude nach einer anstrengenden Arbeitswoche besonders intensiv.

Kürzlich hat sie sich mit mehreren Vereinskollegen an einem Arbeitseinsatz am Usedomer Schlossberg beteiligt, zu dem der Kultur- und Denkmalverein aufgerufen hatte.

Von Ingrid Nadler