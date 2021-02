Bei akuter Gefahr: Schweinepest-Zaun am Usedomer Strand

Neu Pudagla

Schwein gehabt. Zwischen Ahlbeck und Swinemünde können die Wildschweine gegenwärtig noch am Strand unbeschwert die Grenze passieren. Sollte die Afrikanische Schweinepest (ASP) allerdings auf Wollin oder auf dem polnischen Teil von Usedom angekommen sein, dann will Felix Adolphi schnell reagieren.

Für den Fall hat der Leiter des Forstamtes Neu Pudagla Material vor Ort, was am Strand schnell verbaut werden kann. Auch dort soll ein Zaun errichtet werden. „Der wird hüfthoch sein. Geplant ist ein Stabmattenzaun mit mehreren Toren, damit Fußgänger auch weiterhin am Strand die Grenze passieren können. Das gilt auch für Rettungsfahrzeuge oder Technik für die Strandreinigung“, sagt Adolphi. Aufgestellt werden soll der Schweinezaun am Strand auf deutscher Seite etwa 50 Meter vor dem Grenzstreifen.

Dann ist der Wildschutzzaun auf Usedom komplett. Weil sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) im Nachbarland Polen bedenklich ausbreitete und immer näher an die Grenze heranrückte, hatte das Schweriner Landwirtschaftsministerium im vergangenen Jahr den Zaunbau entlang der polnischen Grenze angeordnet.

Wildschweine am Grenzübertritt hindern

Bei der ASP handelt es sich nämlich um eine für Wild- und Hausschweine hochansteckende und oftmals tödlich endende Seuche. Der Zaun soll Wildschweine davon abhalten, von polnischer auf die deutsche Seite zu wechseln. Er beginnt in Kamminke am Stettiner Haff und endet in Ahlbeck in der Düne.

Im Sommer 2020 war Baubeginn: Mit Hilfe von Usedomer Revierförstern und Forstwirten sowie Kräften des Forstamtes Schlemmin wurde auf einer Länge von zehn Kilometern ein verzinkter 1,70 Meter hoher Wildschutzzaun aus Knotengeflecht gebaut. In dem Zaun wurden 15 Tore eingebaut, damit Einheimische und Touristen beidseits der Grenze passieren können.

Vandalismus kein Thema

„Die Wildbewegung im Grenzbereich hat sich deutlich verändert. Schweine kommen da kaum noch durch. Das war eine gute Entscheidung. Zum Glück hatten wir mit Vandalismus noch nichts zu tun. Zweimal pro Woche kontrollieren wir den Zaun. Reparaturen kommen schon mal vor, die Verursacher sind meist Tiere. Wenn Rotwild drüberspringt, bleibt es auch mal am Zaun hängen. Mitunter versucht natürlich auch mal ein Schwein, dort durchzukommen“, sagt Adolphi.

Für die Kontrolle hat er seit Sommer 2020 eine zusätzliche Kraft – einen Revierjäger. In zwei Forstämtern des Landes – Rothemühl (bei Torgelow) und Neu Pudagla – wurde die zusätzliche Stelle von der Landesforst bis Ende 2021 genehmigt. Der Job von Holger Daedlow: Jagdvor- und -nachbereitung, Kontrolle Hochsitze, Überwachung des Wildbestandes und Jagden. „Er unterstützt die Revierförster vor Ort“, so der Forstamtsleiter zu seinem hauptamtlichen Jäger.

Zum Forstamt gehören fünf Reviere mit rund 12 000 Hektar. Möglichst noch in diesem Jahr soll es in allen Revieren Löschwasserentnahmestellen geben. Geplant war, bis Jahresende 2020 zwölf Brunnen von Ahlbeck bis Peenemünde in den Boden zu bringen. Laut Forstamtsleiter ist das nicht gelungen. „Der Finanzierungsaufwand hat sich geändert, weil wir teilweise noch tiefer in den Boden müssen, um Wasser zu bekommen. 2021 soll das erledigt sein.“ Für Adolphi sind die zwölf Entnahmestellen im Wald nur ein Anfang – „es gibt noch genug Ecken, wo Löschwasser nicht verfügbar ist“.

Neue Wochenstube für Fledermäuse

Dass auch Corona den Forstmännern im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht hat, ist kein Geheimnis. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen. Frühjahrsmarkt, Wanderungen oder Waldolympiade für die Schüler – all das zählt der Forstamtsleiter auf. Die Eröffnung des neuen Boden-Lehrpfades hinter dem Gesteinsgarten am Forstamt lässt immer noch auf sich warten.

Forstamtsleiter Felix Adolphi zeigt auf die neue Fledermauswochenstube im Waldkabinett des Forstamtes Neu Pudagla Quelle: Henrik Nitzsche

Die Fledermausnacht im Sommer konnte dagegen stattfinden. „Ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr wieder klappt.“ Schließlich haben die nachtaktiven Tiere am Giebel des Waldkabinetts eine neue „Fledermauswochenstube“ bekommen. Die Flugsäuger können sich künftig an frischem Lärchenholz festklammern, wenn sie im Frühjahr wieder kommen. Für die neue Bleibe wurde zunächst glatt gehobeltes Holz geliefert, was allerdings nicht verbaut werden konnte. „Damit sich die Fledermäuse dort festkrallen können, benötigt es raue Oberflächen“, so der Forstamtsleiter.

Von Henrik Nitzsche