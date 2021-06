Bei der Arbeit: Mann nahe Anklam von Autofahrer schwer verletzt

Anklam

Ein 29 Jahre alter Mann ist bei der Arbeit von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann führte am Mittwochmittag in der Nähe von Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Straßenrand Holzschredderarbeiten durch, als er plötzlich von dem 86 Jahre alten Autofahrer angefahren wurde, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen hat der Senior den Arbeiter zu spät gesehen und konnte nicht mehr ausweichen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, schwebte nach Polizeiangaben jedoch nicht in Lebensgefahr.

Von RND/dpa