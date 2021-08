Bei dieser Lassanerin duftet es täglich nach frischem Brot

Seit vier Jahren ist Anja Baumgärtel in der Verwaltung der Lassaner Bäckerei beschäftigt. Die gebürtige Wolgasterin lebt jetzt mit ihrer Familie in Lassan. Die 45-Jährige ist Quereinsteigerin, wie sie sagt. Gelernt hat sie Grafikdesign. Später arbeitete sie im Bereich des Journalismus. Nun ist sie angekommen in einem Haus, wo es immer nach frischen Backwaren riecht. In ihrer Freizeit ist sie am liebsten mit dem Motorrad unterwegs – einer KTM 390. Dieses Hobby teilt sie sich mit ihrem Mann. So kann jeder auf dem eigenen Motorrad über die vorpommerschen Straßen düsen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Liebe zu den schweren Maschinen ist entstanden, nachdem sie bei einem Onlinehandel für Motorradteile gearbeitet hat. „Auf der Maschine bekommt man seinen Kopf frei“, sagt Anja Baumgärtel. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Lassan. „Im vergangenen Jahr hatten wir pandemiebedingt keine schulischen Veranstaltungen. 2021 sieht es auch nicht besser aus“, beklagt sie.

Von Henrik Nitzsche