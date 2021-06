Lassan

Einblicke in das Fleischerhandwerk vor etwa 100 Jahren gewährt jetzt eine neue Sonderausstellung in Lassan. Die Mitglieder der IG Heimatgeschichte haben in der Friedrich-von-Lösewitz-Halle gegenüber dem Museum Lassaner Mühle eine Reihe aufschlussreicher Exponate zum Thema „Hausschlachtung“ zusammengetragen. Wetzstahl, Hackmesser, Haubeil und Wiegemesser sowie eine uralte Wurststopfmaschine sind hier in der Box 14 zu sehen.

„Viele interessante Ausstellungsstücke hat Harald Metrophan aus Groß Glienicke bei Potsdam unserem Museum geschenkt und persönlich hierher gebracht. Sie sind sorgfältig aufgearbeitet und stammen aus dem Nachlass seines Vaters Alfred Metrophan, der in Lassan früher Schlachtermeister war“, berichtet IG-Vorsitzender Bernd Jordan. Fleischwolf, Weckkessel, Schöpfkellen, Fleischmollen, Behältnisse zur Konservierung, eine Leiter zum Aufhängen, eine Bank zum Entborsten und vieles mehr dokumentieren, wie früher Haustiere zu Fleisch und Wurst verarbeitet wurden. Parallel dazu sind spezielle Rezepte zum Tollatschen und zur Zubereitung von Gänseschwarzsauer und Gänseweißsauer zu studieren.

Brita Schönbeck aus Anklam stellt in diesem Sommer eine Kollektion ihrer Landschaftsbilder im Museum Lassaner Mühle aus. Quelle: privat

Überdies wird in der Wassermühle am Sonntag, dem 6. Juni, um 10 Uhr die Sonderschau „Augenblicke“ mit Bildern der Anklamer Freizeitmalerin Brita Schönbeck eröffnet. Die Bilder der ehemaligen Deutschlehrerin und Kunsterzieherin haben allesamt einen Bezug zur Region. Die Verkaufsausstellung in Lassan, die bis zum 30. September andauert, beinhaltet etwa 20 ihrer Arbeiten, darunter vor allem Acrylmalerei und Aquarelle.

Geöffnet sind das Museum und die Halle immer von Montag bis Freitag von 10 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr, Sonnabend von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

Von Tom Schröter