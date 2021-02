Usedom

Manuela Sawitzki ist in den 1990er Jahren mit ihrem „Frischemobil“ durch die Dörfer im Raum Usedom und Anklam gefahren. Die ehemalige Verkäuferin (57) aus dem Usedomer Ortsteil Wilhelmshof, sie heißt inzwischen Bibrach, erzählt, warum sie sich selbst als Globetrotterin bezeichnet, minimalistisch in einem Tiny-House lebt und im vorigen Jahr acht Monate in Vietnam festgesessen hat.

Frau Sawitzki, vielen Menschen in der Region sind Sie durch Ihre Touren mit dem „Frischemobil“ bekannt. Das Auto haben Sie inzwischen verkauft. Warum?

In den 20 Jahren, in denen ich mit meinem Verkaufswagen unterwegs war, hat sich die Gesellschaft gewandelt und der Bedarf, vor der eigenen Haustür einkaufen zu gehen, ließ immer mehr nach. Ich war mit dieser Situation nicht glücklich, und so wagte ich, mit Mitte Vierzig, noch einmal einen Neuanfang.

Wie sah der aus?

Ich habe verschiedene Kurse im Marketing und als Ernährungsberaterin besucht und hatte damit eine gute Basis für eine neue Geschäftsidee. Mit Unterstützung meines Ehepartners Uwe Bibrach gelang es mir, unter dem Geschäftsnamen Masawi einen Handel mit Gewürzen und Naturprodukten aufzubauen und mir damit einen Traum zu erfüllen. Anfangs betrieben wir unseren Handel noch auf kleinen Märkten auf Usedom und Umgebung, besuchten später auch große Messen in ganz Deutschland und waren sogar innerhalb der EU unterwegs.

Ihr Geschäft nahm dann richtig Fahrt auf. Wie haben Sie das geschafft?

Das Interesse an unseren Produkten ist stetig gewachsen, sodass wir uns vor sieben Jahren selber dorthin auf den Weg gemacht haben, wo der Pfeffer wächst. Durch unsere Marktfreunde aus Vietnam hatten wir ein Ziel: Vietnam ist ein Land mit der größten Dichte an Regenwäldern Asiens und über drei Klimazonen wächst dort fast alles. Vieles auch, von dem wir vorher noch nie etwas gehört hatten.

Daraus sind Handelsbeziehungen erwachsen?

Ja. Wir haben im Laufe der Jahre Kontakte zu verschiedenen Kleinbauern in Asien aufgebaut, die uns direkt beliefern. Wir haben dadurch eine tiefe Bindung zu unseren Produkten, verstehen die Zusammenhänge und die Qualitätsunterschiede – und lernen nie aus.

Was macht den Unterschied zu den bei uns handelsüblichen Gewürzen aus?

Gewürze, die in kleinen gemischten Gärten und in Regenwäldern angebaut und geerntet werden, haben eine vielschichtigere Wirkstoffkombination. Das heißt, die Aromen sind viel intensiver und feiner, weil alle Pflanzen in der Umgebung ihren Teil dazu beitragen. Das ist wie bei uns. Gemüse und Kräuter aus unseren Gärten schmecken auch viel besser als vom großen Feld. Aber es ist halt mühselig und deshalb auch kostenintensiver.

Wie und wo verkaufen Sie Ihre Gewürze?

Vor drei Jahren haben wir einen professionellen Onlinehandel aufgebaut, durch den wir unsere Stammkunden mit Gewürzen, Kräutern, Superfood und eigenen Gewürzkreationen bedienen können. Weil wir jemanden brauchten, der unseren Online-Shop führt, wenn wir auf Reisen gehen, sind wir in die Nähe unserer Kinder in Niedersachsen gezogen und wohnen selbst minimalistisch in einem Tiny-House. Unser Geschäftssitz ist in der Nähe von Bremerhaven, was ideal für unseren Online-Versand ist, bei den meine Schwiegertochter Andrea Sawitzki uns hervorragend unterstützt.

Kommen wir aufs Reisen zurück. Wie ist es Ihnen in der Zeit der Pandemie ergangen?

2020 ist tatsächlich alles anders geworden, als von uns geplant. Zur Zeit des Ausbruchs der Pandemie waren wir in Vietnam, ganz in der Nähe zu China. Unser planmäßiger Rückflug am 15. April wurde gecancelt. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. 80 Prozent unseres Umsatzes ist uns weggebrochen. Es galt wieder einmal, einen neuen Weg zu finden.

Wie lange haben Sie in Vietnam festgesessen?

Acht Monate! Die Zeit haben wir aber genutzt, um uns auch hier mit Online-Handel zu beschäftigen, was sehr schwer und ohne fachliche Hilfe unmöglich war. Und so begann eine weitere Etappe unseres Geschäftes. Wir wollen verschiedene Manufakturen in Vietnam im Absatz ihrer Bambusprodukte unterstützen. Und es gibt es noch weitere Überlegungen, den Handel mit Produkten aus den fruchtbaren Regionen des Mekong-Deltas voranzutreiben.

Das klingt nach einem rastlosen Leben….

Es klingt vor allem nach Glück. Es erfüllt uns, Dinge zu tun, die einen Sinn haben. Wir erleben auf unseren Reisen in den fernen Osten, wie ähnlich das Leben auf verschiedenen Kontinenten ist, und, dass wir in Deutschland nicht der Nabel der Welt sind.

Info: Wer mehr über die Arbeit von Manuela und Uwe Bibrach erfahren möchte, findet Weiteres unter www.masawi.de oder www.masawi-bamboo.com.

Von Ingrid Nadler