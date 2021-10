Swinemünde

Zusammen sind sie über 400 Jahre alt, aber das macht ihnen nichts aus. Im Gegenteil. Mit ihren Songs über die Liebe brechen sie Frauenherzen. Die Rede ist von der Männerband „Chwaty“, die 2021 ihr 10-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass fand im Städtischen Kulturhaus eine Gala statt. Die Herren erhielten tosenden Applaus und Geschenke, darunter einen Scheck über 10 000 Zloty.

Derzeit besteht die Gruppe aus Jozef Mol (Tenor), Jozef Bialecki (Tenor), Jan Adamski (Bass), Marian Swiderczuk (Tenor) und Marian Lyskawa (Bariton). Seit einigen Jahren treten die Herren auch in Begleitung von drei Solistinnen auf. Sie singen in mehreren Sprachen: Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Russisch und Deutsch.

Die Band hat viele Erfolge und Auszeichnungen. Die größte Popularität brachte ihr die Teilnahme an der polnischen Version der TV-Show „Das Supertalent“ (poln. Mam Talent), in der sie das Halbfinale erreichte. Im Sommer ist sie oft in der Swinemünder Konzertmuschel an der Promenade zu hören.

Mit Weihnachtsliedern fing alles an. „Im Städtischen Kulturhaus übte der Chor ,Kantylena’. Und dann sagte einer der Herren, dass er ein schönes Weihnachtslied aus dem Berggebiet kennt. Ich schlug vor, dass er es vorsingt. Der Mann sagte, er würde es tun, aber mit Hilfe von anderen Tenören. Und damit fing es an“, erinnert sich Barbara Okon, Leiterin der Gruppe und von Anfang an mit „Chwaty“ verbunden.

Von Radek Jagielski