Bekannte Celtic Folk’n’Beat-Gruppe gibt Konzerte auf Usedom

Ahlbeck

Die legendäre „Ottertour“ der Gruppe Aberlour’s macht auch in diesem Jahr auf Usedom Station. 19 Konzerte am Stück geben die Musiker und präsentieren dabei Celtic Folk'n'Beat vom Feinsten. Auf Usedom gastiert die Band als Trio in den Kirchen von Ahlbeck, Heringsdorf und Koserow.

Bereits am Freitag, den 17. Juli, spielt das Trio in Zinnowitz von 19 bis 20.30 Uhr auf der Bühne der Konzertmuschel. Am Montag, den 20. Juli, beginnt das Konzert in der Kirche Ahlbeck um 18.30 Uhr. Tags darauf spielten die Aberlour’s um 20 Uhr in der Kirche Heringsdorf und am 22. Juli um 20 Uhr findet das Konzert in der Koserower Kirche statt.

Internationales Niveau erreicht

The Aberlour’s wurden 1999 von Klaus Adolphi gegründet als Support zu Jethro Tull. Mittlerweile hat sie weit über 1000 Konzerte und diverse Festivals in Deutschland, der Schweiz, Österreich und England gespielt. Die Celtic-Folkrock-Combo stellt sich auf Usedom mit brandneuem Songmaterial vom nunmehr sechsten Album vor, das sich in Arbeit befindet. Außerdem ist ein Extrakt aus 20 Jahren Bandgeschichte zu hören.

The Aberlour’s zählt heute zu den wenigen Celtic Rock Bands aus Deutschland, die ein internationales Niveau erreicht haben – und im Folkbereich genauso brillieren wie auf Metalfestivals. Seltene Akustik-Instrumente wie Cister und Mandocello treffen auf donnernde Grooves, melodiöse Vocallinien ergänzen sich mit furiosen Fiddle-und Akkordeonparts und machen am Ende ein magisches Gesamtwerk mit wildromantisch-skurrilen Geschichten aus Old Ireland, Schottland, England daraus. Und nun sind auch deutsche Verse zu hören.

Von Cornelia Meerkatz