Was waren diese bekannten Gesichter auf der Ostseeinsel Usedom doch mal für süße Schulanfänger! Die OZ stellt acht Persönlichkeiten vor, die mit uns an ihre Zeit als Abc-Schützen zurückdenken.

„Ich wollte so gern hinten am Fenster sitzen“

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler wurde 1985 in die Heberleinschule in Wolgast eingeschult. Er war stolz auf seine große Zuckertüte und großzügig – seine kleine Schwester durfte mit aufs Bild. Quelle: privat

Total aufgeregt war Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (40) bei seiner Einschulung vor 34 Jahren. „Ich habe mich riesig auf die Zuckertüte gefreut“, erinnert er sich. Groß und sehr gut gefüllt sei sie gewesen im Jahr 1985. Seine süße kleine Schwester war wohl ein winziges bisschen neidisch, meint er. Weigler, der angesichts des bezaubernden Blondschopfes mit Zahnlücke – „eben typisch Schulanfänger“ – lachen muss, bezeichnet sich als ruhigen Jungen damals. „Dennoch hatte ich es unwahrscheinlich eilig, nach der Feierstunde ins Klassenzimmer zu kommen. „Ich wollte unbedingt ganz hinten links am Fenster sitzen, weil man da so schön rausgucken und die Welt beobachten konnte“, weiß er noch. Allerdings gab’s einen kleinen Schönheitsfehler beim ersten Gang ins Klassenzimmer: „Ich saß dann nicht hinten links am Fenster, sondern genau vorn am Lehrertisch.“ Geschadet habe ihm das nicht, „denn es gab eine Menge Fächer, die ich interessant fand“, sagt Stefan Weigler.

Spazieren auf dem Feld war besser als still sitzen

Norbert Sündermann (68) wurde am 3. September 1957 in Pelsin bei Anklam eingeschult. Das Foto zeigt ihn am Ende der zweiten Klasse, das Einschulungsbild ging verloren. Quelle: privat

Gleich mit Stress begann die Schullaufbahn von Norbert Sündermann (68): Am 3. September 1957 wurde er in Pelsin bei Anklam eingeschult. Zur Feierstunde war der damals Sechsjährige allerdings spurlos verschwunden. „Ich habe Schule als nicht so wichtig erachtet, war viel lieber draußen, bin auf dem Feld umherspaziert oder habe mich um Tiere gekümmert. Meine Eltern hatten als Neubauern eine kleine Bauernwirtschaft“, erinnert er sich. Auch am Tag der Einschulung war er auf dem Feld unterwegs – die weißen Kniestrümpfe und die blank gewienerten Schuhe sahen entsprechend ackerfarben aus. „Meine Eltern haben geschimpft, aber wir haben es pünktlich zur Übergabe der Zuckertüten geschafft“, weiß Norbert Sündermann noch.

Das dicke Ende kam an diesem Tag allerdings noch: „Ich sah oben auf meiner Zuckertüte wunderbare Süßigkeiten und war überzeugt, dass die ganze Tüte damit gefüllt war“, erzählt der pensionierte Forstdirektor und frühere Leiter des Forstamtes Neu Pudagla. Theoretisch sollte es auch so sein. Als er jedoch tiefer in die Zuckertüte vordrang, waren unten nur noch Kartoffeln und Holzwolle. „Meine beiden älteren Geschwister hatten das Versteck meiner Mutter, wo sie meine Schultüte aufbewahrte, frühzeitig entdeckt und sich immer wieder daran gelabt. Meine Mutter hatte nichts bemerkt und war genauso entsetzt wie ich“, weiß Sündermann noch.

Dass aus ihm letztlich doch noch ein guter Schüler wurde, sei vor allem seinen Lehrerinnen und deren einfühlsamen Art zu verdanken. „Sie haben in mir die Lust am Lernen geweckt, obwohl ich ja eigentlich alles (von meinen Großeltern) wusste: Wer ernten will, muss pflügen, und wer Eier essen will, muss Hühner füttern“, erinnert er sich – und lacht.

Übrigens: Die Lernbedingungen waren damals völlig andere als heute. „Die Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, ungefähr 25 Kinder, waren in einem Klassenzimmer untergebracht. Und das diente gleichzeitig auch als Sportraum. Gleich wenn man zur Tür hereinkam, musste man aufpassen, dass man nicht über den Barren fällt“, weiß Sündermann noch. Im Winter sei der Ofen mit Torf geheizt worden, weil Kohlen knapp waren. Das habe keine große Wärme gebracht, „deshalb durften jene Kinder, die Eishände hatten und deshalb kaum schreiben konnten, ihre Hände immer mal am Ofen wärmen.“

Quelle: Familienarchiv

„Ich war stolz wie Bolle“, erzählt Ute Hascher-Brückner, wenn sie an ihre Einschulung vor 54 Jahren an der Polytechnischen Oberschule in Leipzig denkt. „In der Schultüte waren mein erster kleiner ‚Profi-Schwimmanzug‘ und eine Schwimmbrille. Dazu noch ein paar Süßigkeiten“, erzählt sie. Seit Kindheitstagen schwimmt sie leidenschaftlich – als Jugendliche sogar auf Leistungsniveau. Mit dem 15. Lebensjahr stand die heute 60-Jährige auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Sie gewann 1975 in der 4 x 100-Meter-Freistil-Staffel die Weltmeisterschaft für die DDR in Kolumbien. Gleichzeitig unterbot die Staffel den damaligen Weltrekord und knackte die Marke von 3:50 Minuten. Seit 33 Jahren lebt sie mit ihrem Ehemann Gerd auf der Insel Usedom in Zinnowitz.

Ein Schüler aus NRW

Cord Bollenbach wurde 1978 in einer Grundschule in NRW eingeschult. Quelle: privat

Für die älteren Schüler war es bereits der zweite Schultag, für den kleinen Cord Bollenbach damals der erste. „Wir mussten einen Tag später zur Schule“, erinnert sich der Gemeindepädagoge der Zinnowitzer Kirche. Bollenbach wurde 1978 in die Grundschule in Bünde-Dünne in Nordrhein-Westfalen eingeschult. „Da wurde kein großes Brimborium gemacht. Wir bekamen unsere Schultüte und gingen in die Schule“, so der 47-Jährige. 2011 kam er nach Usedom, seit 19 Jahren lebt Bollenbach in Pommern.

Eingeschult in Boizenburg

Rainer Höll als Abc-Schütze bei seiner Einschulung. Quelle: privat

Man kennt ihn an der Spitze der „Bürgerinitiative gegen den Deichrückbau im Inselnorden“, Rainer Höll aus Karlshagen. Seit 2000 ist er auf der Insel Usedom tätig. Der gebürtige Boizenburger wurde am 1. September 1960 in seiner Heimatstadt eingeschult. Er kam damals in die Klasse 1d der Oberschule II. In seiner Zuckertüte habe er viele Süßigkeiten gehabt. Der 66-Jährige hat den Nordlicht-Verlag gegründet. Dort erscheint das Magazin „ Usedom exklusiv“.

UBB-Chef bei Regen eingeschult

1969: UBB-Chef Jörgen Boße bei seiner Einschulung in Berlin-Prenzlauer Berg. Quelle: privat

Viele Erinnerungen hat der Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn (UBB), Jörgen Boße, an seine Einschulung nicht mehr. „Es muss wohl geregnet haben“, sagt Boße mit Verweis auf das Foto, was ihn und seine Mutter an dem Tag im Jahr 1969 zeigt. Stolz läuft er mit seiner Zuckertüte in den Händen geschützt von einem Regenschirm in die Schule. Vor 50 Jahren wurde er am letzten Augustwochenende in der 31. Oberschule in Berlin-Prenzlauer Berg eingeschult.

Weiße Strümpfe in der Zuckertüte

Wolfgang Bordel mit seiner Zuckertüte bei seiner Einschulung in der Weidenplan-Schule I „Kleiner Trompeter“ in Halle, 1. September 1958. Quelle: privat

Für den ersten Schultag hatten meine Oma und meine Tante mir einen Anzug genäht – aus einem alten Anzug von Onkel Wilhelm. Es war wirklich ein besonderes Stück – Jackett und kurze Hose. War irgendwie toll. Die Zuckertüte musste so groß sein, wie man selbst. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Und meine war so groß. Allerdings stellte ich sie zu hart auf dem Boden auf – und schon war die Spitze abgebrochen. Ein kleines Drama bahnte sich an. „Kannst du nicht aufpassen“, hieß es sofort lautstark von meinen Eltern. Auf allen Fotos halte ich deshalb die Spitze krampfhaft mit den Händen fest.

In der Zuckertüte waren Süßigkeiten, eine Federtasche und weiße Kniestrümpfe und ein besonderes Geschenk von meiner Oma, über das ich mich sehr freute. Leider habe ich vergessen, was es war. Die weißen Kniestrümpfe waren ein besonderer Hinweis darauf, dass meine immer sofort schmutzig waren. Aber was soll auch ein Junge mit weißen Kniestrümpfen. Aber es war ein schöner Tag, dieser erste Schultag und er ist mir natürlich immer im Gedächtnis geblieben.

Jürgen Kraft aus Ahlbeck bei seiner Einschulung in Leipzig. Quelle: privat

Jürgen Kraft ist auf der Insel als Bademodensammler, Fahrschullehrer und Moderator durchaus bekannt. Gebürtig kommt er allerdings aus Leipzig, der heimlichen Hauptstadt Sachsens, wie er sagt. 1969 wurde er in der Walter-Barth-Schule in Leipzig Paunsdorf eingeschult. An die Einschulung kann er sich noch erinnern. „Bademodenteile waren noch nicht in meiner Schultüte“, sagt Kraft und lacht. Damals ging er mit der Familie noch nackig an den Strand. Hauptsächlich viele Süßigkeiten und Material für die Schule war in seiner Tüte. „Und ich hatte sogar Westschokolade von der Tante in der Zuckertüte“, verrät er.

Und so sehen die acht Gesichter heute aus:

So sehen die Einschulkinder von damals heute aus: Jürgen Kraft, Wolfgang Bordel, Stefan Weigler, Cord Bollenbach, Rainer Höll, Norbert Sündermann, Ute Hascher-Brückner und Jörgen Boße (von links oben). Quelle: Dana Frohbös/Cornelia Meerkatz/Hannes Ewert

Von Hannes Ewert, Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche