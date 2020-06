Ückeritz

24 neue Häuser und Grundstücke, insgesamt 30 Wohn-Einheiten für Einheimische, 20 000 Quadratmeter Fläche: Mit diesem Umfang plant die bekannte Autohändler-Familie Esser ein neues Wohngebiet in Ückeritz nahe der B111. Noch in diesem Jahr soll die Erschließung beginnen.

Nun kocht der Streit um das Projekt hoch. Der in Vorpommern prominente Sportmediziner Dr. Volker Worm hat neben seinem Hauptwohnsitz in Greifswald selbst ein Zweithaus in der Nachbarschaft zum geplanten Wohngebiet. Er will das Vorhaben mit einer Normenkontrollklage vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald stoppen. Im OZ-Interview spricht er über seine Beweggründe und Chancen.

Anzeige

OZ: Herr Dr. Worm, Sie stehen an der Spitze eines Bündnisses „Ückeritzer Bürger“ gegen das neue Baugebiet. Was stört Sie konkret an den Plänen?

Weitere OZ+ Artikel

Volker Worm: Dass hier – einmal mehr – ein Stück Usedomer Natur zerstört werden soll, das immer Acker und Wiese war. So habe ich es schon als Kind erlebt. Es ist Rückzugsort für Feldlerchen und Zauneidechsen. Und es gibt doch in Wahrheit gar keinen Bedarf dort, was Wohnbebauung für Einheimische betrifft.

Das Investoren-Ehepaar Petra und Peter Esser spricht von mehreren Anfragen und konkreten Käufern, die ein Grundstück erwerben wollen – zum Beispiel aus Zinnowitz, Heringsdorf und Anklam.

Ganz ehrlich? Ich glaube nicht daran.

Das Interesse musste im Rahmen des Planungsverfahrens aber als eine Voraussetzung für die Genehmigung nachgewiesen werden, betonen die Projekt-Initiatoren.

Diesen „Bedarf“ können Sie natürlich künstlich erzeugen. Ich gehe nicht davon aus, dass sich einheimische Familien wirklich in ausreichender Zahl dort Grundstücke leisten können. Es müssen allein für den Boden Quadratmeter-Preise von 200 Euro bezahlt werden, dazu kommt der Hausbau. Am Ende werden doch wieder Ferienhäuser daraus gemacht.

Laut den von der Gemeindevertretung verabschiedeten Plänen ist das nicht erlaubt.

Aber das kann man doch später umwidmen, bevor Brachen entstehen. Das Ganze dauerhaft zu kontrollieren, ist auch unmöglich. Und selbst, wenn wirklich die meisten Wohnungen von Einheimischen genutzt werden sollten: Die Insel hat genug Häuser, genug versiegelte Fläche. Ein neues Wohngebiet sorgt für weiteren Verkehr, Usedom erstickt doch schon darin. Vorhandener Wohnraum sollte lieber sinnvoll genutzt werden. Wissen Sie, worum es eigentlich geht?

Worum?

Ordentlich Geld zu machen. Ich kann das ja nachvollziehen. Petra Esser gehörte schon lange die Hälfte der Flächen. Dann haben sie und ihr Mann weitere Grundstücke zusammengekauft, also investiert, um daraus ein erfolgreiches Wohngebiet zu machen. Jetzt geht es um viel Geld: Wenn sie alle Grundstücke verkaufen, kommen fünf Millionen Euro zusammen. Aber bitte nicht auf Kosten unserer Insel.

Allerdings: Die Pläne für das Vorhaben gibt es seit acht Jahren. Warum haben Sie und Ihre Mitstreiter nicht versucht, in einem früheren Stadium die Gemeindevertretung von Ihrem Standpunkt zu überzeugen?

Erstens sind wir keine professionellen Politiker, die sich ständig mit der Materie befassen können und man bekommt solche Projekte in einer frühen Phase ja oft auch gar nicht mit. Und dann ganz ehrlich: Wir hätten nie gedacht, dass wirklich etwas aus den Plänen werden könnte. Denn alles hing an der wichtigen Zuwegung über ein Grundstück der Usedomer Bäderbahn. Dass die UBB an einen Privatinvestor Betriebsgelände verkaufen würde, haben wir nie für möglich gehalten. Und es war wohl auch nur dank bester Beziehungen der Familie Esser möglich.

Jetzt sind aber alle Genehmigungen zur Erschließung erteilt. Wie sehen Sie die Chancen, das Projekt mit Ihrer Normenkontrollklage noch zu verhindern?

Ich halte es nicht für aussichtslos. Und es ist auch ein wichtiges Signal, dass wir diesen Raubbau an der Natur und den ungezügelten Wunsch, immer mehr zu bebauen, nicht kampflos zulassen.

44 öffentliche Träger waren an den Genehmigungsverfahren beteiligt. Die Investoren haben hohe Auflagen bekommen. Sie müssen zum Beispiel Ausgleichsflächen für die geschützten Tierarten schaffen und einen Spielplatz mit Multifunktionssportanlage im Ort bezahlen. Mit welcher Argumentation könnte das Oberverwaltungsgericht das Projekt Ihrer Ansicht nach noch kippen?

Damit, dass vielleicht doch nicht alle Umwelt-Aspekte berücksichtigt wurden. Es ist gut, dass dies nun von unabhängigen Richtern geprüft wird. Mich würde auch interessieren, ob es rechtens ist, wie jahrzehntealtes Ackerland zu Bauland umgewidmet wurde. ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das Gericht positioniert. Wir hoffen auf ein baldiges Urteil.

Die Klage und die Debatten sorgen allerdings auch für böses Blut im Ort und darüber hinaus.

Das ist mir bewusst. Mir geht es aber um die Sache. Ich habe zu Peter Esser gesagt: Wenn du das durchziehst, werden wir leider keine Freunde mehr.

Auch interessant: Investor zum Streit um Ückeritzer Wohngebiet: Wir werden bepöbelt und bedroht

Wohngebiet an der B111 Das geplante Wohngebiet verläuft direkt an Bahndamm und B111 zentral im Ostseebad Ückeritz gelegen. Die 20 000 Quadratmeter gehören Petra Esser, Ehefrau von Autohaus-Chef Peter Esser. Die Familie plant eine Aufteilung in 24 Grundstücke. 22 davon (Größe je 500 Quadratmeter) sollen verkauft werden für die Bebauung mit Einfamilienhäusern. Auf zwei Grundstücken wollen Essers selbst zwei Häuser mit je vier Wohnungen bauen – und zur Vermietung anbieten. Die Bodenpreise liegen hier pro Quadratmeter bei knapp 200 Euro. Die Genehmigungen für die Erschließung des Grundstücks sind von Gemeinde und Landkreis bereits erteilt. Allerdings läuft die von Volker Worm angestrengte Normenkontrollklage gegen das Vorhaben vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald. Ein Urteilstermin sei noch nicht abzusehen, sagt OVG-Sprecher Kai Danter auf OZ-Nachfrage.

Mehr lesen:

Von Alexander Loew