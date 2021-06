Neppermin

„Tante Wally“ klingt eigentlich älter. Nein, Tante Wally ist keine Seniorin – sie wird erst zehn. Zumindest die, die auf Usedom mittlerweile viele kennen, weil es urgemütlich ist in diesem Hofcafè in Neppermin. Kuchen und Torten gibt es hier, aber auch Carpaccio vom argentinischen Rind oder Usedomer Pfeffer Hering.

„Mit leichter Verspätung wollen wir unser zehnjähriges Jubiläum feiern. Dazu gibt es als besonderen Höhepunkt am 16.7. und 17.8. Livemusik bei einem Country Abend“, sagt Simone Kestermann, die Betreiberin.

Wäre die Hochzeitsreise nicht gewesen, wäre „Tante Wally“ nie nach Neppermin gekommen. Simone und Alfred Kestermann hatten sich das Ja-Wort gegeben und für ihre Hochzeitsreise ein Quartier auf Usedom gebucht. „Bei einem Besuch in Neppermin haben wir in der Schulstraße ein zum Verkauf stehendes Haus entdeckt. Da war es um uns geschehen“, erinnert sich die Leipzigerin an das Gefühl „Liebe auf den ersten Blick“. Ihr Mann stammt aus Bochum und ist Innenarchitekt. Keine schlechte Voraussetzung, um ein abrissreifes Gebäude wieder zum Leben zu erwecken. „Natürlich wussten wir, dass da eine Menge Arbeit bevorsteht“, sagt Alfred Kestermann.

Die beiden hatten sich 1999 kennengelernt, 2003 geheiratet und von 2004 bis 2011 in Leipzig Taucha gelebt. Das Haus in Neppermin stand unter Denkmalschutz. „Da gab es einige Hürden zu überwinden“, erinnert er sich.

Eine brillant backende Patentante

Nach Abriss und Neubau mit Ferienwohnungen nahmen auch das Hofcafé und die Kaminstube Gestalt an. Das Gehöft wurde zu einem Schmuckstück. „Natürlich sollte das Hofcafè auch einen schönen Namen bekommen“, sagt Simone Kestermann. Und jetzt kommt Wally ins Spiel. In ihrer Leipziger Zeit hatten sie Simones Patentante Wally bestens kennengelernt. „Sie konnte brillant backen“, sagt die Inhaberin. Café, Kuchen, Torte – der Name passte auf die Ostseeinsel perfekt. „In Gedanken an die Tante“, sagt Simone Kestermann und schaut zum Eingang. Die ersten Gäste kommen und suchen sich einen Platz im Strandkorb zwischen dem Grün und vielen Pflanzschalen.

Die Speisekarte ist umfangreich: Flammkuchen Elsässer Art, Usedomer Bauernsülze, Lachsmedaillon oder Tante Wallys Salat. Paula Gehm und Christina Licka aus Ahlbeck bestellen sich Wiener Schnitzel und Matjes. Dazu gönnen sie sich einen Wein und lehnen sich zurück.

Hier gibt es eine Gewittertorte

Für den hausgemachten Kuchen und Torten ist die Hausherrin zuständig. „Sie ist ein echtes Backwunder“ gibt es ein Kompliment vom Gatten. Halt, so wie früher die Wally. „Die Gewittertorte ist was Besonderes“, schwärmt Inge Engel aus Magdeburg, die am Nachbartisch sitzt.

Das gemütliche Hofcafè "Tante Wally" in Neppermin feiert 10. Geburtstag. Quelle: Gert Nitzsche

Dass die Kestermanns in den vielen Monaten des Lockdowns und einer Insel ohne Gäste dennoch einigermaßen über die Runden gekommen sind, sei dem Außer-Haus-Verkauf zu verdanken. „Da wir nur in den Sommermonaten öffnen, haben wir die Zeit auch genutzt, neue Gerichte zu testen und unsere Speisekarte neu zu gestalten“, sagt Simone Kestermann, die früher als Bibliothekarin beschäftigt war.

Das Hofcafè-Ehepaar zählt inzwischen gemeinsam 130 Lenze. Da braucht es Hilfe, wenn das „Haus“ voll ist. An manchen Tagen hilft Christine Marschall, an einigen Wochenenden kommt Tochter Michele aus Berlin mit einer Freundin. „Vielleicht übernimmt unsere Tochter mal das Hofcafé“, meint die Chefin. Schließlich soll die Usedomer Tante Wally auch noch 20 oder 30 Jahre alt werden.

Von Gert Nitzsche