Bekommt Vorpommern-Greifswald nun doch eine Gelbe Tonne?

Für viele Menschen auf dem Land könnte es bald eine gute Nachricht geben. Die Kommunalpolitiker im Landkreis Vorpommern-Greifswald diskutieren erneut über den Wechsel von Sack auf Tonne. Vor zwei Jahren hatte die SPD das Thema bereits auf die Tagesordnung setzen lassen – und blitzte ab. Nun versuchen es die Christdemokraten.

Aktuell läuft in weiten Teilen des Kreises die Entsorgung von Müll über den Gelben Sack. Alternativ kann man eine Gelbe Tonne bestellen. Das kostet dann aber extra und ist deswegen für die meisten Menschen unattraktiv. Ausnahmen gibt es nur vereinzelt. Die Greifswalder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft etwa nutzt auch die großen Tonnen für die Wohnblöcke. Denn auch der Sack hat seine Tücken. Die haben sowohl CDU als auch SPD in ihren Anträgen breit dargelegt: Tiere, die die Säcke zerreißen und den Müll verteilen. Stürme, die die Säcke an Orte wehen, wo sie nichts zu suchen haben – Nachbars Garten etwa.

Außerdem System der Wertstoffhöfe ausweiten

Deswegen will die CDU nun „die Gelbe Tonne flächendeckend im gesamten Kreisgebiet einführen. Dabei soll pro Entsorgungsobjekt eine kostenlose Tonne bereitgestellt werden“, lautet der Beschlussvorschlag. Der Zeitpunkt ist gut, denn neu verhandelt wird über die Verträge erst im kommenden Jahr. Genug Zeit also, den angestrebten Beschluss umzusetzen. Das fand vor zwei Jahren auch CDU-Mitglied Antje Zibell. Sie leitet den Umweltausschuss im Kreis. Deswegen schlug sie bei der Behandlung des SPD-Antrags vor, dieses Thema ins Jahr 2022 zu verschieben.

Nun jedoch kommt auch die CDU-Fraktion des Kreistages mit einem Antrag um die Ecke, der wesentlich weiter geht. Die Christdemokraten wollen nicht nur die Tonne für Plastemüll flächendeckend im Landkreis einführen, sondern möglichst auch das System der Wertstoffhöfe ausweiten. Laut Antrag soll der Kreis prüfen, inwiefern eine Verlängerung der Öffnungszeiten auf 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche möglich sei. Zudem sollen neue Standorte für Wertstoffhöfe geprüft werden – aktuell gibt es im Kreisgebiet 17.

Kreis will Anfragen zu Antrag nicht beantworten

Die Kreisverwaltung gibt sich bei dem Thema ungewohnt bedeckt. Die drei zuständigen Männer an der Spitze der Verwaltung gehören alle der CDU an: Landrat Michael Sack und seine beiden Dezernenten, Dietger Wille und Jörg Hasselmann. Mit einer Anfrage will die OSTSEE-ZEITUNG Hintergründe zu dem Antrag der Christdemokraten erfragen. Etwa, wie viele Bürger im Kreis betroffen wären und ob es bereits jetzt regionale Unterschiede gebe, zum Beispiel zwischen Greifswald, wo in vielen Bereichen der Verwaltung anders gearbeitet wird, und dem ländlichen Raum.

Statt Antworten kommen jedoch vertröstende Zeilen vom Kreissprecher Achim Froitzheim: „Da es sich um einen Antrag handelt, der erst in die Befassung der Ausschüsse geht, kann ich dazu vorab keine Aussage treffen. Anträge – unabhängig von der einbringenden Fraktion – sollen und müssen im politischen Raum erörtert und diskutiert werden. Wir können und dürfen diesem demokratischen Prozess keinesfalls vorgreifen.“ Man wolle daher abwarten. Zudem entscheide der Kreis nicht, ob gelber Sack oder gelbe Tonne verwendet werde, die Verträge mache das Duale System Deutschland, heißt es.

Wieso will die Kreisverwaltung keine Antworten geben?

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich werden die Verträge zur Entsorgung von Abfall zwischen der Duales System Holding GmbH & Co. KG – besser bekannt als der grüne Punkt – und den jeweiligen Entsorgern – im Fall von Vorpommern-Greifswald ist das aktuell Remondis – geschlossen. Allerdings gibt es Mitspracherecht für die Kreise. Die Mecklenburgische Seenplatte hat erst vor Kurzem bewiesen, wie das gehen kann. Es klingt etwas trocken: Das kommunale Abfallwirtschaftskonzept kann Ziele, wie den Wechsel von Sack auf Tonne, enthalten. Die Verwaltungen können das mit entsprechendem Mandat aus dem Kreistag umsetzen.

Im Nachbarkreis ging es ganz schnell: Nach der Initiative der Verwaltung wurden innerhalb weniger Wochen 70 000 gelbe Tonnen verteilt. In Vorpommern-Greifswald würde das nicht so schnell gehen. Bestehende Verträge müssen eingehalten werden. In denen steht, dass der gelbe Sack das Mittel der Wahl ist – mindestens noch bis Dezember 2023, dann läuft der Vertrag aus.

CDU will Ausweitung der Wertstoffhöfe

Derweil haben nun die Christdemokraten ihren Beschlussantrag zurückgezogen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, versichert Lars Petersen (CDU). Um auch über die finanziellen Auswirkungen des Wechsels von Sack auf Tonne Klarheit zu bekommen, „haben wir die Kreisverwaltung gebeten, zu unserer nächsten Sitzung den Geschäftsführer von Remondis einzuladen“, sagt der Vorsitzende des Kreiswirtschaftsausschusses. „Außerdem wollen wir hören, welche Erfahrungen die Mecklenburgische Seenplatte mit den gelben Tonnen gesammelt hat, um eventuell nicht Fehler zu begehen, die schon mal anderswo gemacht wurden“, ergänzt er.

Auch die Erweiterung der Wertstoffhöfe bezeichnet Petersen als wichtige Aufgabenstellung. Angesichts des Mülls, der noch immer und überall von Menschen in der Natur illegal verkippt werde, müsse der Kreis sich intensiv mit dem komplexen Thema Entsorgung beschäftigen. Andere Länder seien da viel weiter. „Wenn wir es anpacken, dann gleich richtig.“ Die Fachgremien des Kreistages beraten das nächste Mal Mitte Mai.

Von Philipp Schulz und Petra Hase