Beliebte Ausstellung auf Usedom bekommt modernen Neubau 

Trassenheide

Von wegen Winterruhe: Auf dem Gelände des Wild Life Trassenheide wird gebaut, was das Zeug hält. Dirk Janisch, Inhaber der Ausstellung mit Tierexponaten von allen Kontinenten, möchte etwas Bleibendes schaffen. Er baut bis zum Frühjahr kommenden Jahres eine moderne Ausstellungshalle, in der weitere Exponate Platz finden und Multimedia groß geschrieben wird.

Schon jetzt können Interessierte, die an der Baustelle vorbeikommen, erkennen, dass die neue Ausstellungshalle deutlich mehr Platz bieten wird als das alte Zelt, in dem bis August die Exposition untergebracht war. 1450 Quadratmeter Fläche stehen dann zur Verfügung. Zwei Millionen Euro nimmt der Insulaner dafür in die Hand. „Wir errichten die neue Halle unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und das gilt nicht nur für die Heizung“, erläutert Dirk Janisch. Gebaut und errichtet wird das neue Domizil von der HAB Hallen- und Anlagenbau GmbH Wusterhusen. „Es war mir wichtig, dass einheimische Firmen den Auftrag bekommen“, sagt er.

Die beliebte Ausstellung Wild Life Trassenheide zieht in einen festen Bau. Die Halle wird derzeit errichtet. Investor Dirk Jänisch möchte gern zu Ostern Eröffnung feiern. Quelle: Cornelia Meerkatz

Schließung noch während der Saison

Das Wild Life war Mitte August geschlossen worden – also noch während der Saison und rief bei einigen Touristikern Unverständnis hervor. Doch Dirk Janisch sagt, dass kluge Planung dazu geführt habe, dass alle Baufirmen rechtzeitig vertraglich gebunden werden konnten und der Abriss dadurch geordnet erfolgen konnte. Am 6. September ging’s los.

Mittlerweile ist auf der Stahlkonstruktion der Halle das Dach aufgebracht. Jetzt geht es mit der Montage der Außenhaut weiter. Gut erkennbar sind schon der Bereich des künftigen Wintergartens mit Café und eine Dachterrasse. Auch den ansprechenden Shop und den großen Spielbereich für die Kinder sowie die Büro- und Lagerräume im oberen Geschoss sieht Janisch, der selbst kräftig mit zupackt, schon vor seinem geistigen Auge. Wichtig ist ihm als Investor, dass der Neubau wie schon das Zelt CO2-neutral betrieben wird.

Eröffnung zu Ostern

Nun freuen sich alle Beteiligten schon auf den wetterunabhängigen Neubau, der möglichst zu Ostern eröffnet werden soll. Die Tierpräparate sind unterdessen sicher gelagert. Die zu seiner Ausstellung gehörenden lebenden Tiere sind während der Bauzeit bei den Eigentümern untergebracht. Lediglich die Ziegen dürfen hautnah mit verfolgen, wie der Neubau täglich wächst. Denn ihr Stall steht auf der Wiese unmittelbar neben der Baustelle.

Von Cornelia Meerkatz