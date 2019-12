Beliebte Wolgaster Kinderärztinnen gehen in den Ruhestand

Wolgast

Eine Ära in der Kinderheilkunde geht zu Ende: Mit dem Ende des Jahres 2019 haben auch die beiden bekannten Wolgaster Kinderärztinnen Dr. Susanne Schober, 63 Jahre alt, und Dr. Elisabeth Walter, sie feiert heute ihren 60. Geburtstag, ihre Tätigkeit beendet.

Dr. Elisabeth Walter arbeitete 1988 bis 1999 auf der Kinderstation in Wolgast, dann in einer Kinder-Rehaklinik in Kölpinsee. Dr. Susanne Schober begann 1980 die Facharztausbildung in der Kinderklinik in Rostock. 1993 konnte sie in die Praxis von Dr. Gisa Köpsell einsteigen, die die Kinderarztpraxis in der Hufelandstraße 1 im Ärztehaus aufgebaut hatte. 2004, nachdem Köpsell in den Ruhestand gegangen ist, begann die gemeinsame Zeit von Dr. Schober und Dr. Walter.

In den 15 gemeinsamen Jahren haben die beiden Kinderärztinnnen knapp 20000 Kinder und Jugendliche gemeinsam behandelt. Eine enorme Zahl. Das Gros der Kinder komme mit Erkrankungen der oberen Atemwege, Magen-Darm-Infekt oder Viruserkrankungen zur Behandlung und kann zu Hause gesund werden, so ihr Resümee.

Nun gehen beide in den Ruhestand – mit gutem Gewissen, wie sie unisono versichern. Denn sie wissen die Praxis in guten Händen. Ihre beiden Nachfolger, Dr. Frank Niemann und Dr. Ines Papsdorf, stehen nicht nur bereit, sondern arbeiteten jeweils neun Monate in der Praxis und haben viele kleine Patienten samt Eltern kennengelernt. Ines Papsdorf hat als Fachärztin halbtags mitgearbeitet. Frank Niemann wurde neun Monate mit zum Facharzt für Kinderheilkunde ausgebildet.„Zu wissen, dass die Praxis weitergeführt und die Kindermedizin auch weiter in Wolgast angeboten wird, macht den Abschied einfacher“, sagt Susanne Schober.

Dennoch kommt es ihr genauso wie Elisabeth Walter noch immer unwirklich vor. Noch tragen die Behandlungsräume überall ihre Spuren … In der Ecke neben dem Schreibtisch von Susanne Schober sitzt ihr Teddy. Zärtlich streicht sie ihm übers Fell. „Mit dem habe ich den Zweijährigen die Angst vor der Untersuchung genommen“, erklärt sie. Teddy kann man in die Ohren leuchten oder in den Mund schauen. Und was Teddy kann, wird von den Kleinen sofort nachgeahmt.

Eltern muss man bestärken

Die Kinderarztpraxis im Wolgaster Ärztehaus war der Anlaufpunkt für mehrere Generationen von Kindern. „Die jungen Patienten, die ich zu Beginn meiner Tätigkeit hier behandelt habe, kommen heute selbst mit ihren Kindern hierher. Das ist ein großer Vertrauensbeweis und freut uns sehr. Wir betrachten das als Geschenk“, sagen die Ärztinnen. 1800 und in Grippezeiten bis zu 2000 Kinder und Jugendliche wurden pro Quartal vorstellig, davon viele mehrmals. Die beiden Medizinerinnen haben es immer als ihre vordringlichste Aufgabe gesehen, die Kinder nicht nur wieder gesund zumachen, sondern die Eltern in ihrer Fürsorge für das Kind zu bestärken.

Zwei absolute Impfbefürworter

Das Ärzteteam Schober/ Walter hat sich in der Praxis ergänzt. Beide sind gestandene Kinderärztinnen, beide sind Asthma- und Neurodermitistrainer und führen ambulante Asthmaschulungen durch. Susanne Schober hat die Zusatzbezeichnung Allergologie.

Und beide sind absolute Impfbefürworter. Sie begrüßen es deshalb sehr, dass in den Kitas für Kinder und Erzieher eine Impfpflicht zumindest für Masern gilt. „Wir befürworten eine generelle Impfpflicht. Hoch ansteckende Krankheiten können auf diese Weise vermieden werden“, sagen sie. Das Ärzteteam bewertet die Situation hier im äußersten Nordosten als positiv, was den Impfstatus der Kinder angehe. „95 Prozent der Eltern waren sehr aufgeschlossen für unsere Hinweise und sind regelmäßig zum Impfen gekommen“, resümiert Dr. Susanne Schober.

Die Frage, ob sich die Erkrankungen der Kinder von heute von denen vor 15 oder 20 Jahren unterscheiden, bejahen die Medizinerinnen eindeutig. Das Gros der akut erkrankten Kinder komme mit Erkrankungen der oberen Atemwege, Magen-Darm-Infekt oder Viruserkrankungen in die Praxis und kann in der Regel auch zu Hause gesund gepflegt werden. Die schweren Infektionen, etwa Sepsis, seien viel seltener bei Kindern geworden. Gleiches gilt für Rotaviruserkrankungen, die bei sehr jungen Kindern häufig stationär behandelt werden mussten. Außerdem sind viel seltener Antibiotika erforderlich. Das beispielsweise sind positive Effekte der Impfungen.

Vorsorgeuntersuchungen haben große Bedeutung

„Heute sind wir viel häufiger konfrontiert mit Erkrankungen wie Adipositas, Verhaltensauffälligkeiten, Problemen im Spracherwerb, Problemen der Kinder bei Trennung der Eltern, Mobbing, unkontrollierter Medienkonsum, Substanzenmissbrauch“, erläutert Schober. „Ganz wichtig sind hier die Vorsorgeuntersuchungen, die einen großen Raum unseres Arbeitsalltages ausmachen“, betont Walter. Sie geben ihnen die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen kontinuierlich zu untersuchen, auf die altersentsprechenden Besonderheiten einzugehen und auf eine ungestörte Entwicklung und gesunde Lebensweise hinzuwirken. So werden durch sie gesunde Ernährung, Vermeidung von Unfällen, Medienkonsum und Freizeitverhalten thematisiert.

Die Ärztinnen wollen Kindern weder Fernsehen, Handy, Tablet noch Spielkonsole verbieten: „Auf die zeitliche Begrenzung und die inhaltliche Kontrolle der Nutzung kommt es an. Da ist die Vorbildwirkung der Eltern ganz wichtig. Letztlich gibt es nichts Gesünderes als Bewegung an frischer Luft“, empfehlen sie. Zur Bewältigung der Herausforderungen ist zudem die enge Zusammenarbeit mit Frühen Hilfen, den Trägern der Jugendhilfe, den Familienhelfern, dem CJD, mit Logopäden, Ergotherapeuten, der Frühförderstelle, Psychologen, der Erziehungs- und Jugendberatungsstelle des NBS und dem SPZ in Greifswald unverzichtbar.

Neue Praxisräume im Krankenhaus

Gern hätten die beiden Ärztinnen es noch gesehen, dass die neuen Praxisräume im Kreiskrankenhaus fertig werden. Sie hatten sich vor allem der räumlichen Enge wegen für den Umzug entschieden. Ihre Praxis war oft so voll, dass die Eltern mit den Kindern auf dem Flur gewartet haben. Leider brauchen die Handwerker noch bis zum Frühjahr. „Aber wir werden uns die Räume ganz sicher anschauen“, sagt Susanne Schober.

Das wundert nicht, denn für die Ärztinnen bleiben Kinder „das Schönste aller Wunder.“ Aber Kinder und Jugendliche gehören aus ihrer Sicht in die Hand des Facharztes für Kinder-und Jugendmedizin, der nach dem sechsjährigen Medizinstudium in einer fünfjährigen Facharztausbildung speziell ausgebildet wird. Im Januar geht es daher in der Praxis in der gewohnten Räumen im Ärztehaus weiter, auch die Medizinischen Fachangestellten und Kinderkrankenschwestern bleiben weiter mit an Bord.

Endlich Zeit für die Hobbys

Was machen die beiden Kinderärztinnen nun mit ihrer vielen freien Zeit? Beide lachen. Die viele freie Zeit ist noch nicht konkret verplant, aber es gibt Hobbys: Die Schobers lieben Wandern, Fahrradfahren, Paddeln. Die Zinnowitzerin Elisabeth Walter regelmäßig zweimal wöchentlich mit ihrem Mann zum Tanzclub Insel Usedom und singt im Kantatenchor.

Und dann sind da auch noch die Enkel – drei bei den Walters, zwei bei den Schobers. Alle freuen sich auf mehr Zeit mit Oma. „Insofern war es richtig, den Schlussstrich zu ziehen. Wir sind in der glücklichen Situation, jetzt Nachfolger für die Praxis zu haben. Das muss man nutzen, denn es ist ein Gewinn für alle –Kinder, Eltern, die Stadt Wolgast und unsere Familien“, betont Susanne Schober.

Von Cornelia Meerkatz