Dr. Norbert Köhler hört mit 78 Jahren auf. Seine Patienten wird er zwar in bester Erinnerung behalten – trotzdem freut er sich jetzt auf Spaziergänge, ausgedehnte Radtouren und ein Sprachenstudium.

Beliebter Usedomer Hausarzt geht in den Ruhestand

Gesundheit - Beliebter Usedomer Hausarzt geht in den Ruhestand

Gesundheit - Beliebter Usedomer Hausarzt geht in den Ruhestand