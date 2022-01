Benz auf Usedom: Auf alter Konsum-Fläche soll ein Wohngebiet entstehen

Benz

Für die kleine Gemeinde Benz wäre das eine großer Nummer geworden. Mitten im Dorf sollte ein betreutes Wohnobjekt entstehen, in dem Menschen leben können, die sich nicht mehr allein helfen können. Rund drei Millionen Euro Investitionskosten waren veranschlagt.

Doch nun ist der Traum von der Bebauung geplatzt. „Die Baupreise sind dermaßen explodiert, dass wir uns das nicht mehr leisten können“, sagt Bürgermeister Enrico Tesch (parteilos). Gebaut werden sollte auf dem Areal der früheren Konsum-Kaufhalle. Die Idee war, dort ein einstöckiges Gebäude mit 20 kleinen Wohnungen zu bauen. Ein Raum sollte für Fußpflege und andere Dienstleistungen frei gehalten werden, auch ein Gemeinschaftsraum war geplant.

Im jüngsten Hauptausschuss der Gemeindevertretung wurde nun die Absage beschlossen. „Die Baupreise kann man weder planen noch einschätzen“, sagt Jana Lange, Kämmerin des Südamtes. Auch für Verwaltungschef Renè Bergmann ist die Entscheidung richtig. „In der gegenwärtigen Situation ist so eine Investition finanziell nicht darstellbar.“

Knapp 40 000 Euro für Planung

Dabei war die Planung auf dem kommunalen Grundstück längst fertig. Laut Bergmann hat die Konzeptstudie knapp 40 000 Euro gekostet. „Schade um das Projekt. Selbst wenn wir Fördermittel für das Vorhaben bekommen hätten, wäre noch ein erheblicher Eigenanteil bei uns geblieben. Unsere Mittel wären dann in den nächsten 50 Jahren in die Tilgung gegangen. Die Zeiten sind unruhig. 50 Jahre im Minus, das will ich der Gemeinde nicht antun“, sagt Tesch.

Und nun? Inzwischen gibt es neue Pläne, wie die rund 1000 Quadratmeter große Fläche genutzt werden kann. „Wir werden Bauplätze für Bauwillige anbieten, um weiter Leben im Ort zu haben“, kündigt der Bürgermeister an. Er setzt vor allem auf junge Familien, die sich hier ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Kita und Schule befinden sich in der Nähe – „gute Argumente, um sich hier anzusiedeln“, findet Tesch.

Auf keinen Fall soll die Fläche verkauft werden. „Wenn wir die Grundstücke verkauft haben, können wir nicht mehr kontrollieren, wer hier ansässig wird. Wir wollen das über Erbbaupacht machen“, so Tesch. Fragen zur Erschließung und Parzellierung des Wohngebietes sollen mit der Planung geklärt werden. „Vier bis fünf Häuser können da durchaus hin“, meint Tesch, der in diesem Jahr die Planung abgeschlossen haben will. Und betont: „Auf keinen Fall entstehen hier Ferienwohnungen. Davon haben wir auf Usedom genug.“

Von Henrik Nitzsche