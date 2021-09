Benzer Pastorin meint: Diese Freiheit endet, wenn mir Not begegnet

Benz

„Ich lass’ mich doch nicht erpressen!“ – Mit diesem Gedanken befördert man Werbung in den Papierkorb, lehnt Beratungsgespräche am Telefon ab, blockiert hartnäckige Angebote, löscht Spam-Mails. Wir begreifen es als Teil unserer Freiheit, dass wir sagen: „Ich möchte doch immer noch selbst bestimmen, mit welchen Themen ich mich beschäftige und wofür ich mein Geld ausgebe.“

„Wir lassen uns nicht erpressen!“ – Ob das auch das Argument der Kanzlerkandidaten und der Kanzelkandidatin ist, wenn sie nicht auf die dringende Bitte der jungen Menschen eingehen, die vor dem Kanzleramt ein öffentliches Gespräch zur Klimakrise fordern und die ihrem Wunsch mit einem Hungerstreik Ausdruck verleihen?

Darf man sich so unter Druck setzen lassen? Gewiss sind die Tage vor der Wahl für die Kandidaten und Kandidatinnen aller Parteien prall gefüllt und einen gemeinsamen Termin dreier Spitzen-Wahlkämpfer zu finden, ist eine riesige Herausforderung – aber hier geht es um ein Gespräch; sicherlich verbunden mit unangenehmen Fragen und Kritik. Die Menschheit ist oft so stolz, im Unterschied zu den Tieren reden zu können – und ist zu selten bereit, es zu tun.

Annegret Möller-Titel, Pastorin der Kirchengemeinde Benz-Morgenitz. Quelle: Hannes Ewert

Ob Wirtschaftsvertreter auch auf das Mittel eines Hungerstreiks angewiesen sind, um reden zu können?

Es ist sicherlich immer wieder neu zu entscheiden, wann ich meine Freiheit gebrauche, um mich für ein Anliegen zu entscheiden, und wann ich meine Freiheit benutze, um mich dagegen zu wenden – sei es vermittelt durch Werbung oder durch Menschen.

Aber diese Freiheit endet, wenn mir Not begegnet. Und in den Gesichtern der hungerstreikenden jungen Menschen in Berlin begegnet uns die Not von Millionen Menschen, die durch die Klimakrise bedroht sind. Wehe uns allen, wenn wir darauf antworten: „Wir lassen uns doch nicht erpressen und haben die Freiheit, nicht zu reden.“

