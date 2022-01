Benz/Insel Usedom

„Komm mit! Lauf weg!“ – kennen Sie dieses Spiel? „Wer macht vor? Wer macht nach?“ – ein Spiel übers Beobachten. „Verstecken!“ oder die Steigerung: „Verstecken im Dunkeln“. Es gibt viele wunderbare Spiele, die man gemeinsam austragen kann und natürlich auch viele, die einen allein in andere Welten führen.

Ich finde es verlockend, auch die Aufforderungen, die die Namen der Spiele enthalten, zu bedenken. Mein Favorit ist gerade: „Mensch ärgere dich nicht!“ Das Fortkommen auf dem Spielplan ist völlig von außen bestimmt, nämlich von der gewürfelten Zahl. Und wenn es so sein soll, wird man von anderen unbarmherzig rausgeschmissen und muss wieder in sein „Haus“ zurückkehren.

Aber: „Mensch, ärgere dich nicht!“ Nur Spielverderber fegen irgendwann alle Figuren vom Brett und machen nicht mehr mit.

Wer ist es, der zu Bewegungen anstiftet?

Im Kinderhaus „Himmelschlüsselchen“ haben wir gespielt: „Wer macht vor? Wer macht nach?“. Ein Mitspieler geht vor die Tür, die anderen bestimmen jemanden als „Vorturner“. Seine Bewegungen müssen alle nachmachen und wer vor der Tür war, muss durch Beobachten herausfinden, wer jeweils zu den Bewegungen anstiftet.

Wer spielt manchmal Memory? Der Spielname fordert auf: „Erinnere dich!“ – An die Bilder, die du gesehen hast, an den Zusammenhang, in dem sie dir begegnet sind, an den Moment, als sich dir ein Sinn erschlossen hat. Und wenn man sich die Dinge nicht genau gemerkt hat oder sich unscharf erinnert, wird man unweigerlich die falschen Pärchen einander zuordnen wollen.

Viele Menschen teilen die Freude am gemeinsamen Spiel und lassen sich einfach auf die geltenden Regeln der jeweiligen Spielwelt ein. Und wenn das Spiel beendet ist, gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin und (aller meistens) Mitspieler, die gern den gemeinsamen Spaß hervorheben.

Unser Zusammenleben ist kein Spiel, in dem man sich fast beliebig Regelwerken unterwirft und, wenn es vorbei ist, sagt: neue Runde, neues Glück. Aber manches, was man im Spiel übt, tut dem Zusammenleben sehr gut.

Wer läuft ohne Nachdenken hinterher?

Mensch, ärgere dich nicht! – Lasse Enttäuschung und Wut nicht dein Denken und Fühlen bestimmen. Gib der Freude einen festen Platz in deinem Herzen! Beobachte: Wer macht vor, wer macht nach?! Wer ist es, der zu Bewegungen anstiftet? Wer läuft ohne Nachdenken hinterher und lässt sich verführen? Wann habe ich Gelegenheit, anderen den Weg zu zeigen – und nutze ich sie gut? Und wann folge ich (liken heißt das heute)?

Erinnere dich, memoriere! Wie war der Zusammenhang genau? Wo war der Widerspruch, wo gibt es Gemeinsamkeit? Ist meine Erinnerung noch klar oder verbreite ich (twittere, teile ich) bedenkenlos, wozu andere aufrufen? Wie gesagt: Ich finde es verlockend, auch die Aufforderungen, die die Namen der Spiele enthalten, zu bedenken.

Annegret Möller-Titel, Pastorin im Pfarramt Benz-Morgenitz

