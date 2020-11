Benz

In der vergangenen Woche entstand in der Evangelischen Schule in Benz ein Kurzfilm, in dem Schülerinnen und Schüler sowohl als Schauspieler agieren als auch hinter der Kamera stehen. Die Handlung haben die Fünft- und Sechstklässler der Evangelischen Schule ebenfalls entworfen. Daraus hat schließlich die Drehbuchautorin Sophie Narr das elfseitige Drehbuch gemacht.

Die Berlinerin und die Fotografin Hanna Mattes leiteten einen fünftägigen Workshop an der Schule, an dessen Ende der rund zwölfminütige Kurzfilm „Frieden fängt zuhause an“ fertiggestellt wurde. Wie Schulleiterin Kirsten Hertrich berichtet, war das Team bereits vor vier Jahren in Benz. Damals entstand ein Film über Mobbing. Damals wie heute kam der Film-Workshop über eine Förderung zustande. Die Initiative „Wir von hier – gemeinsam für unsere Insel“ („Partnerschaft für Demokratie“) steuerte 5000 Euro bei, die Ehrenamtsstiftung und der Förderverein Benzer Kinder e.V. jeweils 500 Euro.

Filmthema wurde überarbeitet

Ursprünglich sollte der Workshop im Frühjahr stattfinden. Doch dann kam Corona. Damals hatten sich die Schülerinnen und Schüler der Stammgruppe 3 (5. und 6. Klasse) für den Arbeitstitel „Wie fängt Krieg an?“ entschieden. Nun haben sie das Thema noch einmal überdacht und sich vier Situationen überlegt, in denen Konflikte unter Jugendlichen eine Rolle spielen. Alle vier Geschichten finden während einer Klassenfahrt statt. „Dort erleben sie unterschiedliche Probleme, die sie lösen oder auch nicht lösen können“, erläutert Kirsten Hertrich.

Drehorte waren in der vergangenen Woche die Pfarrscheune und der Gemeinderaum. Eingebunden sind 18 Schülerinnen und Schüler unter Anleitung von Sophie Narr und Hanna Mattes. Die beiden Frauen haben viel Erfahrung mit Workshops in Schulen. Sie waren bereits vor gut zwei Wochen in Benz, um die Inhalte des Films zu besprechen. Sie werden im Nachgang auch den Film schneiden und diesen jedem Teilnehmer auf einen Stick ziehen.

Hanna Mattes bespricht mit Schülern der Evangelischen Schule Benz die nächste zu drehende Szene. Quelle: Dietmar Pühler

„Es macht total Spaß. Man muss gucken, dass man genug Pausen macht“, findet Hanna Mattes, die gerade mit einigen Jungs eine Szene dreht, in der zwei Schüler in eine Kammer eingesperrt werden, aus der sie nicht mehr allein rauskommen. Dass Filmemachen richtig Arbeit ist, müssen die Fünft- und Sechstklässler auch erfahren. Denn die Szene ist erst nach dem gefühlt zehnten Dreh so im Kasten, dass alle zufrieden sind.

Im Vorfeld wurde genau ausgetüftelt, wer wann vor bzw. hinter der Kamera steht und wer die Regieanweisungen gibt. Denn alle 18 beteiligte Schülerinnen und Schüler sollten mindestens einmal alle Aufgaben übernommen haben. Wichtig für die Kids ist, dass sie an allen Drehtagen dieselben Klamotten tragen.

Szenenbild aus dem Kurzfilm "Frieden fängt zuhause an". Quelle: Dietmar Pühler

Schüler spielen ihre Rollen selbst

Der Film wird aus der Rückblende erzählt, erklärt Hanna Mattes. „Es geht um Konfliktlösung und darum, zu zeigen, dass sich die Klasse gut versteht.“ „Die Kinder sind selbst die Friedensstifter“ und „Die Rollen, die sie geschrieben haben, wollen sie auch spielen“, fügt Sophie Narr an. Für die Drehbuchautorin ist es schön, „dass wir hier die Struktur und Drehorte kennen. Wir haben hier sehr viel Freiheit von der Zeiteinteilung“. Bis vorigen Freitagmittag hieß es in Benz nun noch so einige Male: „ Kamera läuft ... und bitte!“.

