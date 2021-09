Berit Poppe aus Stolpe: Sie hofft bald wieder auf eine offene Schlosstür

Stolpe

Berit Poppe ist die Inhaberin der Pension „Stolperhof“ und als solche sehr daran interessiert, ihren Gästen stets ein paar interessante Ausflugstipps mit auf den Weg zu geben. Als erstes hat sie ihnen immer das Schloss im eigenen Ort ans Herz gelegt und die passende Geschichte dazu erzählt. Deshalb bedauert sie es sehr, dass die Schlosstür in diesem Jahr wegen der Sanierungsarbeiten den ganzen Sommer über verschlossen geblieben ist. „Ich bin davon überzeugt, dass die Besucher gern eine Spende hinterlassen hätten, wenn man ihnen z. B. bei Baustellenführungen zeigen würde, was hinter den Mauern an Bewundernswertem geschieht. Schade, dass Corona auch das verhindert hat. Ich hoffe sehr, dass das Schloss im nächsten Jahr wieder unser bevorzugter Anziehungspunkt sein wird.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Übrigens gibt es bei ihr im „Stolperhof“ ein besonderes Getränk. Die Schwalben galten schon im Mittelalter als Frühlingsboten und deshalb gibt es bei Berit Poppe für Gäste einen Schwalbenschnaps.

Von Ingrid Nadler