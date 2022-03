Buggenhagen

„Der Berliner See hat viele Besonderheiten“, sagt Dr. Stefan Sandrock vom Institut Bioplan in Nienhagen. Der Fachmann muss es wissen. Im Auftrag der Gemeinde Buggenhagen hat er das reizvolle Gewässer im Lassaner Winkel im vorigen Jahr eingehend untersucht. Fazit: Dem Berliner See geht es ökologisch nicht gut. Er gilt als hoch eutroph (überdüngt) und braucht Hilfe.

Sandrock führt zunächst die Sichttiefe an, die sich im Zeitraum von 1997 bis 2021 von etwa drei auf knapp einen Meter vermindert habe. „Die Trübung ist für diesen postglazialen Kesselsee zu stark“, sagt Sandrock. „Eigentlich müsste die Sichttiefe 2,5 Meter betragen, dann hätten wir auch wieder mehr Wasserpflanzenwachstum.“ Zudem beherberge der bis zu 16 Meter tiefe Berliner See zu viel Phytoplankton. „Insbesondere ist der Blaualgen-Anteil zu hoch“, so der Experte.

Ein weiteres Problem sei der im See nachgewiesene hohe Stickstoffgehalt, der seit einigen Jahren stark im Steigen begriffen sei. Hingegen sei bei Phosphat ein leichter Rückgang zu verzeichnen, was positiv gewertet wird. Im Ergebnis der Analysen bescheinigt Sandrock dem bei Badegästen und Anglern beliebten See einen „nicht guten ökologischen Zustand“. Handlungsbedarf sei gegeben.

Erosion von den Äckern als Hauptproblem

Den problematischen Stickstoff- und Phosphat-Eintrag führt Stefan Sandrock auf Erosion zurück. Der rund sechs Hektar große See ist ringsum von einem schmalen naturnahen Ufersaum umgeben und ansonsten von Ackerland eingeschlossen. „In der Regel gelangen etwa 30 Prozent des auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebrachten Flüssigdüngers in den Zwischenabfluss und somit ins Gewässer“, meint der Bioplan-Mitarbeiter.

Um die Nährstoffeinträge zu reduzieren, plädiert Sandrock für einen Verzicht auf Flüssigdünger und Gülle sowie Pflanzenschutzmittel in einem 12,9 Hektar großen Geländegürtel rund um den See. „Auch hilft es, quer statt längs zu Seeufer zu pflügen, damit bei Starkregen möglichst wenig Oberflächenwasser von den Äckern in Richtung See fließt.“ Und: „Im Umfeld des Gewässers sollten keine Kulturen mit hohem Erosionspotenzial wie etwa Mais angebaut werden.“

Abendstimmung Ende März am Berliner See. Im Sommer tummeln sich hier regelmäßig Badegäste und Angler. Quelle: Tom Schröter

Zusätzlich zum vorhandenen Uferstreifen rät Sandrock, um den See herum einen 20 Meter breiten sogenannten Einwicklungskorridor freizulassen. Schnell siedelten sich hier auf natürliche Weise Sträucher und Bäume an, die den Erosionsschutz bei heftigem Niederschlag verstärkten.

Ergänzend wird Nährstofffällung vorgeschlagen

Als Sandrock in dieser Woche seine Untersuchungsergebnisse in Jamitzow öffentlich vorstellte, erntete er allgemeine Zustimmung. Die Gemeinde könne, wenn sie eine Sanierung des Gewässers befürwortet, auf eine 100-prozentige Förderung der anfallenden Kosten durch die Europäische Union und das Land MV rechnen. Etwa 120 000 Euro würden benötigt – inklusive einer Nährstofffällung mittels Poly-Aluminium-Chlorid-Sulfat, die sich in ähnlichen Fällen stets bewährt habe und die Sandrock als Ergänzungsmaßnahme vorschlägt.

Dr. Stefan Sandrock vom Institut Bioplan GmbH mit Sitz im Ostseebad Nienhagen Quelle: Tom Schröter

Übrigens wurde auch der Fischbestand des Berliner Sees unter die Lupe genommen. Laut Sandrock verfingen sich in den Stellnetzen 685 Fische; darunter mehrere auffallend große Exemplare, was erstaunlich sei. So seien zum Beispiel ein 96 Zentimeter langer Hecht, ein 77 Zentimeter langer Karpfen und ein kapitaler Barsch mit 42 Zentimeter Länge gefangen worden. Ansonsten fanden sich Rotfeder, Plötze, Schleie, Blei, Güster und Ukelei in den Maschen.

Laut Bürgermeister Manfred Studier wolle die Gemeinde ein umfassendes Sanierungsprojekt anschieben. Mitentscheidend sei, dass die Nutzer der angrenzenden Äcker für das Vorhaben gewonnen werden.

Von Tom Schröter