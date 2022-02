Berliner macht Urlaub auf Usedom: „Einfach mal abschalten“

Zinnowitz

Einfach mal Abschalten, die Natur genießen und Zeit allein verbringen: Das ist der Plan von Benny Schill, der eine Woche lang Urlaub auf der Insel Usedom macht.

Der Berliner, der derzeit sein Abitur nachholt, ließ sich in den vergangenen Tagen treiben. Seit fast 20 Jahren ist er regelmäßig auf der Insel, um Ostseeluft zu schnuppern – früher mit seiner Familie, dieses Mal allein.

Und gerade habe er die frische Brise auch nötig, wie er sagt: „Ich lerne derzeit viel fürs Abi, eine kleine Pause musste mal sein.“ Pläne für die Zeit nach dem Abitur habe er auch schon: „Ich möchte gern Geschichte und Politikwissenschaft studieren.“

Pläne für die Zeit auf Usedom habe er indes keine. „Ich schaue mal, was passiert. Die Ruhe genießen steht an oberster Stelle. Ich weiß nur, dass ich viel draußen sein werde.“ Denn dort verbringt er auch häufig seine Freizeit – in der Natur beim Wandern oder Rad fahren. Und auch Fußball spielt er gern.

Von Stefanie Ploch