Berufsschule Wolgast: Lehrer funken SOS wegen großer Technik-Probleme

Wolgast

Mitten im Unterricht streikt an der Berufsschule in Wolgast auf einmal das Whiteboard. Die Klasse wartet gespannt, was passiert. Der Lehrer kann nun seinen Unterricht nicht wie geplant fortführen und muss improvisieren. Ohne digitale Interaktivität mit der Klasse und womöglich auch mit Kreide an der Tafel. Wenn der Lehrer dann den Mangel beim zuständigen Technik-Dienstleister des Landkreises Vorpommern-Greifswald – der IKT-Ost – anzeigt, vergehen mitunter mehrere Wochen, bis das Gerät wieder funktioniert. Wahrscheinlich sind es nur wenige Handgriffe, bis das Gerät wieder einsatzbereit wäre.

„Das sind leider keine Zustände, wie wir sie gebrauchen können“, sagt ein völlig entnervter Lehrer des Hauses. Die Technikprobleme gibt es seit Monaten an der Schule. Das Lehrerkollegium spricht sogar von einer gewissen Ohnmacht und sie sahen sich nun gezwungen, mit ihrem Problem an die Öffentlichkeit zu gehen. Sogar eine Unterschriftensammlung im Kollegium macht die Runde.

WLAN ist vorhanden, aber nicht nutzbar

Das mehr als 50-köpfige Lehrerkollegium in Wolgast und Torgelow spricht sogar von einem WLAN-Desaster in den Unterrichtsräumen. „In den Räumen ist zwar WLAN in unterschiedlicher Stärke verfügbar, aber niemand kann diesen Zugang nutzen“, heißt es in dem Brief. Bei der Nutzung mit dem privaten Handy ist keine App nutzbar (nicht einmal die Lernplattform und die App zum Anschauen des Stundenplanes). Eine Nutzung des Browsers ist ebenso nicht verfügbar. „Jetzt verfügen wir seit einem Dreivierteljahr über besagte Tablets. Diese benötigen unbedingt WLAN, um überhaupt zu starten und sich zu konfigurieren. Das ist nicht möglich, weil die WLAN-Einstellungen dies nicht zulassen“, heißt es. Im Grunde liegen die hochwertigen Tablets nur im Schrank, um regelmäßig wiederaufgeladen zu werden. Sie sind quasi unbrauchbar.

Neun Monate Warterei für das Lösen eines Problems

„Anscheinend ist bei der IKT der Dienstleistungsgedanke so ins Hintertreffen geraten, dass das Ticketsystem und der Support bei Fehlern und Problemen mitunter über ein Dreivierteljahr dauern“, sagen die Lehrer. Das ist dann besonders prekär, wenn sie auf die in den Klassen teilweise installierten elektronischen Tafeln angewiesen sind und dann weder die Touch-Funktion der Tafel funktioniert noch sie die Bildschirmtastatur aktivieren können. Als vor etwa zwei Jahren die Rechner der gesamten Schule getauscht wurden, vergaß die IKT laut Lehrerkollegium offenbar, die Lern- und Ausbildungsprogramme der Metallverarbeitung (MegaCat) wieder neu zu installieren. Ein Zustand, der bis heute anhält. „Ein 3D-Drucker steht auch sinnlos ohne Treiber und Programme herum.“

Runge-Gymnasium kann sich selbst helfen

Das Frust sitzt tief an der Berufsschule. Das Runge-Gymnasium – welches im gleichen Haus sitzt – habe zwar auch ab und zu technische Probleme, die können sich aber selbst helfen. Dort gebe es einen Lehrer, der ausreichend administrative Rechte hat, um kleinere Probleme zu lösen. An der Berufsschule hätten die Lehrer nicht ausreichend Rechte, um selbst mitanzupacken.

Technik-Experten wechseln sehr häufig

Ein Vorwurf, welchen die Lehrer an den Landkreis richten, ist unter anderem , dass die Ansprechpartner der IKT für die Schule häufig wechseln, und alle zugeteilten Mitarbeiter verfügen nicht über die notwendigen Rechte und Kompetenzen, um eine Hilfe zu gewährleisten. Im Rahmen der digitalen Bildung ist es vor allem in der beruflichen Bildung sehr wichtig, dass sich die Schüler im Unterricht auch mit dem Thema Internet auseinandersetzen.

Lehrer sind für manche Anwendungen gesperrt

Die Rechner sind vorhanden, die Räume ausreichend ausgestattet. Der Umstand gilt aber nur für die Hardware. „Praktisch sieht es für den Schüler so aus, dass er bei jeder zweiten Seite angezeigt bekommt, dass diese Seite für ihn gesperrt ist. Dieser sogenannte Schulfilter soll die Schüler eigentlich nur vor bestimmten Themen schützen (Gewalt, Pornografie, Extremismus etc.)“, wird in dem Brief erklärt. Der Filter ist – nachdem das System einmal defekt war – offenbar nicht mehr mit den ursprünglichen Einstellungen eingerichtet worden. „Wir müssen jetzt die Seiten, die wir im Unterricht nutzen, bei der IKT einreichen“, heißt es. Damit sind Nutzung und Lernwert des Internet laut Lehrerkollegium ad absurdum geführt und selbst eine einfache Preisrecherche ist kaum möglich.

Frust und Ärger beim Landkreis bekannt

Die Lehrer wünschen sich eine einfache Lösung für ihre Probleme: jemanden, der direkt vor Ort nach Lösungen sucht. Teilweise müssen die Schüler und Lehrer monatelang warten, bis ihre Technik-Probleme gelöst werden.

Beim Landkreis Vorpommern-Greifswald sind die Technik-Ausfälle in Wolgast und Torgelow bekannt. Vize-Landrat Dietger Wille erklärt dazu: „Ich kann den Frust sehr gut verstehen und bin auch nicht zufrieden damit, wie es läuft. Die Problematik ist eine unserer großen Baustellen. Wenn wir nächstes Jahr zwölf Millionen für IT ausgeben werden, ist davon ein Löwenanteil für die Schulen“, sagt er.

Wille: Alle sechs Wochen ein Mitarbeiter an der Schule

Wille sagt, dass der Landkreis enormen Nachholbedarf hat. „Man muss aber an der Stelle auch ein bisschen um Geduld bitten. Man muss gucken, wo wir vor zwei Jahren gestanden haben – da gab es faktisch kein WLAN in den Schulen. Was die Schulen vergessen: Im Landesvergleich sind wir bereits sehr weit vorn mit dabei. Wir haben sieben Schulen – das sind 500 Klassenräume! Die IKT-Ost hat sich in den vergangenen drei Jahren personell fast verdreifacht. Im Prinzip haben wir die personellen Ressourcen, dass alle sechs Wochen ein Mitarbeiter an der Schule sein kann, der die kleinen Wehwehchen abarbeiten kann“, betont er.

Man habe einen Haufen alte Technik und gleichzeitig neue reingestellt. „Die Frage für ein IT-Unternehmen wie die ITK-Ost ist, ob man Kraft in die Instandsetzung der alten Sachen steckt oder in die neue.“

Von Hannes Ewert