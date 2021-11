Bescherung fällt aus: Wolgaster Tierhof wirbt um Futterspenden

Wolgast

Die beliebte Tierbescherung im Tierhof im Wolgaster Tannenkamp fällt auch in diesem Jahr den Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum Opfer. Trotzdem freut sich das Tierhof-Team unter Leitung von Bärbel Leistner über jede Unterstützung. In den vergangenen Jahren waren in der Adventszeit jeweils großzügige Futterspenden in der Einrichtung eingegangen.

Wer persönlich eine Spende übergeben möchte, hat in der Zeit vom 1. bis zum 23. Dezember die Gelegenheit dazu. „Leider dürfen wir Ihre Spende nur am Tor in Empfang nehmen“, informiert Bärbel Leistner, verbunden mit der Bitte, die Spenden mit einem Schild zu versehen, auf welchem der Name des Gebers vermerkt ist.

„Tierisch gut“ unterstützt Aktion wieder

Auch der Wolgaster Futtermittelhandel „Tierisch gut“ beteiligt sich an der Spendenaktion wieder. Tierfreude, die dazu beitragen möchten, den Bewohnern des Tierhofs ein reichhaltiges und schmackhaftes Weihnachtsfest zu bescheren, können in dem Geschäft, Am Fuchsberg 4, Futter mit einem zehnprozentigen Rabatt kaufen. Die Mitstreiter des Tierhofs organisieren dann den Transport der Waren zum Tannenkamp.

Aktuell, so teilt Tierhof-Mitarbeiter Andreas Schille mit, werden in der Auffangstation sechs Hunde und insgesamt 33 Katzen betreut – stets mit dem Ziel, die Vierbeiner an geeignete Halter zu vermitteln.

Von Tom Schröter