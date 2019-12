Bescherung für die Vierbeiner im Wolgaster Tierhof

Zur Weihnachtszeit gehört es auf dem Wolgaster Tierhof zur Tradition, dass Tierfreunde in der Adventszeit vorbeikommen, um kleine und große Gaben in Form von Futter vorbeibringen. Am Sonnabend war es wieder soweit. Die Freude war sowohl bei den Mitarbeitern des Tierhofes riesengroß, als auch bei den Vierbeinern selbst.