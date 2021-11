Ückeritz

Zwischen Teilen der Ückeritzer Gemeindevertretung und der Leitung des Eigenbetriebes scheint es seit Wochen und Monaten (wieder mal) zu knirschen.

Ein weiterer „Höhepunkt“ der knisternden Zusammenarbeit wurde in der vergangenen Gemeindevertretersitzung deutlich. Aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung drang nun durch, dass es im Punkt „Personalangelegenheiten“ um die berufliche Zukunft von Toni Schulz, dem Leiter des Eigenbetriebes, gehen soll.

Gemeinde-Mitarbeiter arbeiteten offenbar auf Privatgrundstück

Rückblick: Seit Dezember 2020 fordern Mitglieder des Betriebsausschusses Akteneinsicht in wichtige Unterlagen des Eigenbetriebs. Es ging dem Ausschuss unter anderem um überschrittene Wertgrenzen beim Kauf von Gütern und Rechnungslegungen.

Außerdem bestand der Verdacht, dass Mitarbeiter und Technik der Gemeinde auf dem Privatgrundstück von Toni Schulz eingesetzt wurden, um dort Arbeiten vorzunehmen – auf Kosten der Gemeinde versteht sich. Lange wurden die Akten verwehrt, vor zwei Monaten durften sie eingesehen werden. Die Staatsanwaltschaft soll sogar den Verdacht der Untreue prüfen.

Beschluss mehrheitlich für die Kündigung

Hinter verschlossenen Türen ging es darum, ob Eigenbetriebsleiter Toni Schulz für dieses Fehlverhalten die Kündigung ausgesprochen werden soll. Bei der Abstimmung votierten die Gemeindevertreter mehrheitlich für eine Kündigung.

Nicht im Raum waren bei der Abstimmung Bürgermeister Axel Kindler und Gemeindevertreter Hartmut Wolf – beide verließen vorher gemeinsam den Saal. Vizebürgermeister Marco Biedenweg führte somit durch den Tagesordnungspunkt. Die Gemeindevertretung beschloss damit, dass Toni Schulz gekündigt werden soll. Laut Kommunalverfassung muss nun der Bürgermeister diesen Beschluss umsetzen.

Schulz habe mit der Gemeinde noch viel vor

Kurdirektor Toni Schulz, welcher jetzt seit mittlerweile viereinhalb Jahren im Amt ist, geht seit dem Beschluss am vergangenen Dienstag ganz normal seiner Arbeit nach. „Wir haben noch viel vor in der Gemeinde – demnächst wird wieder ein Sanitärgebäude auf dem Campingplatz für eine halbe Million Euro saniert. Außerdem stecken wir in den Vorbereitungen für die kommende Saison“, sagt er.

Was ihn allerdings oft auf kommunalpolitischer Ebene stört, ist, dass viel geredet werde und am Ende eigentlich gar nichts passiere. „Solange der Bürgermeister diesen Beschluss nicht durchsetzt, passiert auch nichts“, sagt er.

Schulz stört sich daran, dass gewisse Kräfte in der Gemeindevertretung ihre Interessen durchsetzen wollen, und oft versteht er sich als Spielball dieser Machtspiele. „Ein Problem ist, dass oft einfach nicht richtig miteinander gesprochen wird“, sagt er.

Kindler kann zwei Wochen lang in Widerspruch gehen

Inhaltlich äußerte sich Südamtsleiter René Bergmann nicht zu Sachverhalten im nicht öffentlichen Teil der Sitzung und verwies an den Bürgermeister Axel Kindler. Rein rechtlich hat dieser zwei Wochen nach Ablauf der Sitzung Zeit, gegen diesen Beschluss der Gemeindevertretung vorzugehen. Wie Bergmann auf Nachfrage erklärt, gibt es laut Kommunalverfassung ein Widerspruchs- und Beanstandungsrecht.

„Das ist zum Beispiel der Fall, wenn das geltende Recht verletzt wird oder ein Beschluss das Wohl der Gemeinde gefährdet“, erklärt er. „Das heißt aber nicht, dass ein Bürgermeister gegen jegliche Entscheidungen der Gemeindevertretung Rechtsmittel einlegen kann. Im Zweifel muss die Rechtsaufsichtsbehörde hinzugezogen werden.“

Sollte Kindler in Widerspruch gehen, kommt der Fall noch mal in die Gemeindevertretung, denn dort müssen alle Volksvertreter darüber entscheiden, ob dem Widerspruch so stattgegeben werden kann.

Bürgermeister Kindler möchte sich nicht zum Fall äußern

Bürgermeister Axel Kindler äußerte sich auf OZ-Nachfrage zunächst sehr ausführlich zu den Umständen und Begleiterscheinungen dieser Personalangelegenheit. Er erklärte Zusammenhänge, Ursachen und Auswirkungen von einigen Gegebenheiten. Kindler erklärte auch, wie er jetzt vorgehen würde.

Rund eine Stunde später rief er allerdings noch mal an und erklärte, dass er nichts von sich zu dem Punkt in der Zeitung lesen möchte. „Es handelt sich um schützenswerte Informationen von Angestellten, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Als Bürgermeister habe ich auch die Aufgabe, meine Mitarbeiter zu schützen. Deswegen sage ich dazu lieber nichts“, erklärt er.

